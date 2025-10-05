La edición olvidada de 'Operación Triunfo': cuando Pilar Rubio presentó 'OT 2011' y duró solo un mes

En 2011, 'Operación Triunfo' regresaba a Telecinco con Pilar Rubio como presentadora. Sin embargo, la octava edición del talent show se convirtió en un fracaso televisivo que apenas duró un mes. Entre conflictos internos, audiencias menguantes y un ganador sin premio, 'OT 2011' pasó a la historia como la edición más breve y accidentada del formato.

La edición olvidada que marcó un punto de inflexión en 'Operación Triunfo'

La octava edición del talent show pasó a la historia como la más corta: solo cinco galas entre el 16 de enero y el 20 de febrero de 2011. Con una audiencia que arrancó en 2.778.000 espectadores (17,3% de share) y cayó a 1.939.000 (13%) en la cuarta gala, la cancelación llegó con trece concursantes aún en la academia. El ganador, Nahuel Sachak, denunció después que nunca recibió el contrato discográfico prometido, mientras que otros finalistas como Mario Jefferson recordaron la falta de conexión con el público y los cambios fallidos en la mecánica. Entre audiencias menguantes, conflictos internos y un desenlace abrupto, 'OT 2011' quedó como la edición olvidada que marcó el final del programa en Telecinco.

Pilar Rubio y un relevo que no pudo salvar 'OT 2011'

En 2011, 'Operación Triunfo' regresó a Telecinco con Pilar Rubio como presentadora en sustitución de Jesús Vázquez. Sin embargo, la periodista vivió una de las etapas más duras de su carrera: la edición estuvo marcada por tensiones entre Mediaset y la productora Gestmusic que, según ella misma reveló años después, derivaron en un “boicot” que la dejó sin guiones ni indicaciones en directo. Rubio, que se convirtió en la cara visible de un proyecto herido desde dentro, reconoció que fue una experiencia amarga que empañó su imagen pública y cerró anticipadamente su etapa en la cadena. Tras su experiencia, Pilar Rubio descartó volver al programa. “No es un formato en el que me vea ahora. No fue culpa mía, pero fue bastante duro”, reconoció. Aquella etapa coincidió con otros baches profesionales, aunque después consolidó su carrera en 'El Hormiguero' y otros espacios televisivos.