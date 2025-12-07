Elena Anaya y Eduardo Casanova, protagonistas de la nueva entrega de ‘Al cielo con ella’

La nueva entrega de ‘Al cielo con ella’ llega esta noche con dos invitados cuyas trayectorias profesionales comenzaron muy pronto y que hoy son figuras consolidadas en cine y televisión. Eduardo Casanova acudirá al programa para presentar ‘Silencio’, su nueva miniserie como director, mientras que Elena Anaya compartirá detalles sobre ‘Innato’, su último trabajo interpretativo.

Además de estas entrevistas, el espacio volverá a ofrecer uno de sus bloques más llamativos. Henar Álvarez analizará una peculiar noticia protagonizada por Kourtney Kardashian, quien ha lanzado una piruleta con probióticos diseñada —según su fabricante— para alterar el sabor de la vagina. A partir de este punto, la colaboradora realizará un recorrido por las modas, complejos y presiones que históricamente se han generado alrededor de este órgano sexual femenino.

El primer invitado de la noche será Eduardo Casanova, recordado por el público por dar vida a Fidel en la serie ‘Aída’ desde los 12 hasta los 23 años, etapa en la que se convirtió en uno de los personajes adolescentes más icónicos de la televisión española. Tras el final de la ficción, inició su carrera como director, un camino que no ha dejado de transitar desde entonces. Ahora regresa para presentar ‘Silencio’, su último proyecto audiovisual.

La segunda protagonista será Elena Anaya, una actriz multipremiada que ha trabajado tanto en España como en Hollywood. Aunque su trayectoria comenzó con obstáculos —incluida su expulsión de la Escuela de Arte Dramático— pronto despuntó: obtuvo su primera nominación a los Goya con solo 19 años gracias a ‘Familia’, una gala a la que casi no llega por culpa de un vestido. En el programa hablará de ‘Innato’ y de cómo interpretar a un psicópata puede ser tan fascinante como perturbador.

La edición incluye también un estreno dentro del propio formato. Laura del Val debutará como reportera en la alfombra roja de ‘Al cielo con ella’, donde conseguirá conquistar a varios de los invitados, entre ellos Javier Cámara. Además, adelantará cuál será el tema estrella que, según sus conclusiones, se repetirá en las cenas navideñas de este año.

En el apartado musical, el programa contará con doble presencia. Estarán, como siempre, los Manny Calavera, banda habitual del espacio, y se sumará Chica Sobresalto, que interpretará en directo su canción ‘Amor’, un tema dedicado a la amistad entre mujeres.