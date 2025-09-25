Elena Rodríguez estalla contra 'Supervivientes All Stars' por el sufrimiento de Adara: "Se juega con mi desconocimiento"

Sin duda alguna Adara Molinero ha acaparado todos los focos de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que comenzó el pasado 4 de septiembre y ya cuenta con dos expulsados, uno de ellos su madre y mayor apoyo en el programa. De vuelta a España y ya en el plató de Telecinco, Elena Rodríguez tuvo que enfrentarse al visionado en el que su hija estallaba antes de activar un protocolo de abandono que finalmente no llegó a materializar.

Tras ello, la madre de Adara intentó explicar lo que le había sucedido a su hija, alegando que "es una mujer, pero no gestiona bien sus emociones", algo que "no le deja crecer" y "no le deja llegar a ser lista". Unas controvertidas palabras que generaron una miríada de comentarios y que ha contestado con un comunicado a través de sus redes sociales, poniendo en el foco a la dirección del programa.

Mediante un vídeo publicado en sus historias de Instagram, la segunda expulsada del reality de supervivencia en los Cayos Cochinos ha confesado que su intención era aclarar lo que había dicho en la última gala del programa con respecto a su hija, señalando que la información facilitada por el presentador, Jorge Javier Vázquez, era "confusa" y no entendía lo que estaba "pasando realmente".

"Se juega con el desconocimiento que yo tengo de la situación", ha continuado, relatando que le muestran los vídeos de su hija que para ella "son desgarradores". "Veo a mi hija con un nivel de sufrimiento y ansiedad que para mí son impactantes. Y es verdad que ante las preguntas de Jorge Javier yo respondo con nerviosismo y dolor porque yo tenía los pelos de punta. Entonces, solamente hay que tener un puntito de empatía y de humildad ante una situación así para entender lo que quise decir en ese momento de angustia", ha añadido.

Elena Rodríguez ha matizado que "no quería decir otra cosa que cuando Adara tiene una crisis emocional lo manifiesta de esa forma. Es como que no sujeta sus emociones y la puede ese dolor que está sintiendo, puede con ella. Lo que quise decir es que por causa de esto, esto le impide actuar con inteligencia, con control y le impide crecerse ante el problema".

La exconcursante ha terminado su discurso, refiriéndose a los que han tergiversado sus palabras: "Hay que tener una mente muy corrosiva para tergiversar lo que una madre está diciendo sobre su hija y para disfrutar con el sufrimiento ajeno. Me llama la atención, no dejo de sorprenderme en esta vida".