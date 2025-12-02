Elisa Mouliaá tras pedir tres años de prisión para Errejón: "Sé un hombre y atrévete a confesar"

Después de haber reclamado que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón, al tiempo que ha pedido tres años de prisión y 30.000 euros de indemnización por un delito continuado de abuso sexual, Elisa Mouliaá ha acudido al plató de 'Y ahora Sonsoles' para comentar cómo han sido los últimos meses, asegurando que le ha pasado factura en el ámbito profesional, quedándose a las puertas de actuar en una serie muy importante.

La actriz española ha alegado estar "más tranquila" tras haber pasado esta primera fase, que define como "la más dura", después de que el juez la hubiese "presionado en la declaración" y se haya hecho "visible a lo que se enfrentan las mujeres".

Preguntada por los audios filtrados y la traición de sus amigos, Mouliaá ha defendido que la justicia ha estado de su parte: "Después de que me traicionaran estos dos testigos, el juez declaró a mi favor y dijo que yo no les había coaccionado".

"El problema es la propaganda y lo que llega a los oídos de la gente. Me sigo sintiendo cuestionada, lo de los audios hizo mucho daño. La gente se ha quedado con ese corte tan duro e hiriente. Lo más duro es que el daño es muchas veces irreversible", ha lamentado, a la vez que ha destacado que "lo importante es que hemos pasado la fase de instrucción, lo han procesado, y se ha demostrado que mi denuncia no es falsa".

La denunciante no se arrepiente de haber demandado al exdiputado, asumiendo que tendrán que volverse a ver las caras en el juicio, donde deberá "afrontar y revivir algo que es desagradable", pero no se arrepiente, pues ha intentado "ser buena ciudadana, una persona con valores y principios" para evitar que siguiera cometiendo abusos.

Así como ha instado a que dé la cara y reconozca los hechos: "Hubiera esperado que ya hubiera dado ese paso. Que lo haya negado va en detrimento de su palabra y de todo lo que ha promovido. ¿Cómo es posible que digas que no hay denuncias falsas y después me acuses de eso mismo? Sé un hombre y atrévete a confesar".

Por otro lado, Sonsoles Ónega se ha interesado por su trabajo como actriz y cómo le ha afectado este caso tan mediático a la hora de conseguir papeles: "Los castings han bajado notablemente y me quedé a las puertas de una serie muy importante y se cayó".

El 'Caso Errejón'

Elisa Mouliaá denunció ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía que Iñigo Errejón la agredió sexualmente, al menos en tres ocasiones en la misma noche de septiembre de 2021, después de que llevarán "aproximadamente un año" hablando por redes sociales y el político la invitara a la presentación de su libro.

En su denuncia, la actriz sostenía que, al terminar el evento, se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

En octubre de 2024, el por entonces portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados publicó un comunicado en Twitter en el que anunció que dejaba la política tras años de "desgaste" físico y mental tras haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona".

El pasado 14 de noviembre, el juez Adolfo Carretero acordó procesar al exportavoz parlamentario de Sumar por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz después de trece meses de investigación en los que ha tomado declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.