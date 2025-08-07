La emocionante vivencia de Pablo Motos durante sus vacaciones de verano

Verano, tiempo de desconexión y vacaciones, merecidas además si has logrado liderar como el programa más visto de la televisión en el curso 2024-2025. 'El Hormiguero' volverá el 1 de septiembre con su temporada número 20 en la pequeña pantalla de nuestro país y mientras tanto, su presentador Pablo Motos se relaja entre tiburones durante su descanso estival, compartiendo además una importante reflexión mientras convive con tiburones ballena a más de 12 metros de profundidad. El valenciano ha publicado un video en Instagram haciendo snorkel y en dicha publicación ha escrito el siguiente pensamiento: "Os comparto este momento tan emocionante. Cuando compruebas la potencia de la naturaleza, te sientes a la vez insignificante, vulnerable y feliz".

Pablo Motos ha dejado claro en más de una ocasión su afición por los deportes extremos y su conexión con la naturaleza. Sus entrenamientos junto al luchador Ilia Topuria y sus habituales viajes a lugares remotos lo confirman.

Una exitosa temporada en Antena 3

El 24 de septiembre de 2006 queda muy lejos en el calendario, sin embargo, ese día está marcado a fuego para la historia de la televisión española gracias a un programa que revolucionaría la televisión en nuestro país. 'El Hormiguero' emitía su primer programa en Cuatro y el resto es historia, ya que se ha consolidado durante más de una década como el espacio televisivo líder de nuestro país, dominando con puño de hierro la franja del access prime time. 'El Hormiguero' se despidió de este curso con el honor de ser el programa más visto en nuestro país, con una cuota media del 15,3%, siendo 90 veces el espacio televisivo más visto del día, cosechando una media de 2 millones de espectadores siendo las entrevistas más vistas de esta temporada número 19 las realizadas a Lamine Yamal(23,3% y 3,1 M), la entrevista a Victoria de Marichalar(23% y 2,9 M), Arturo Pérez-Reverte(19,2% y 2,7 M), la visita de Mariano Rajoy(18,7% y 2,5 M) y Carolina Marín(22,3% y 2,5 M).