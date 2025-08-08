El emotivo y aplaudido discurso de Jon Bernthal tras finalizar el rodaje del especial de Marvel Studios sobre 'The Punisher'

Lejos del multiverso, Doctor Doom y 'Secret Wars', Marvel Studios sigue teniendo en la tierra grandes héroes y antihéroes callejeros, la gran mayoría concentrados en el corazón de Nueva York. Es el caso de Frank Castle, más conocido como 'The Punisher', que tras aparecer en 'Daredevil: Born Again' y confirmarse su presencia en la cuarta película del Spider-Man de Tom Holland, el personaje interpretado por Jon Bernthal tendrá su propio especial de presentación, como ya hicieran en octubre de 2022 con el personaje del Hombre Lobo, interpretado por Gael García Cortés. Este episodio ha concluido sus grabaciones y el actor nacido en Washington D. C. ha querido agradecer a todo el equipo detrás de este proyecto su trabajo en un sonoro y aplaudido discurso que se ha viralizado en redes sociales.

Durante el emotivo discurso de despedida en el último día de rodaje del especial de 'The Punisher', Jon Bernthal quiso rendir homenaje al esfuerzo colectivo que hizo posible sacar adelante una producción tan compleja. El actor, visiblemente emocionado, subrayó que con corazón, fe, trabajo en equipo y amor, lo imposible puede volverse realidad. "Este proyecto parecía imposible, pero lo conseguimos, de verdad lo conseguimos", exclamó con pasión frente al equipo reunido en una calle que, según él, estaba impregnada de "buena magia". Bernthal reconoció que el esfuerzo no fue individual, sino una muestra de entrega compartida por todos los que formaron parte del rodaje. "Esta persona aquí, esta gente, todos lo sostuvieron", dijo señalando a sus compañeros. El ambiente fue de celebración, pero también de gratitud y respeto por el camino recorrido.