Encontronazo entre Jesús Cintora y Pablo Iglesias por llamar a Telemadrid "cadena golpista"

Nuevo choque entre Jesús Cintora y Pablo Iglesias en 'Malas Lenguas' tras llamar "golpista" a Telemadrid y discutir sobre los límites del discurso político. La tensión volvió a instalarse en el plató de 'Malas Lenguas' después de que Pablo Iglesias y Jesús Cintora protagonizaran un segundo desencuentro en pocas semanas. Tras su anterior cruce por el calificativo de "dictador", ambos volvieron a confrontar cuando el exvicepresidente del Gobierno cargó con dureza contra Telemadrid a propósito del discurso de Isabel Díaz Ayuso.

Nuevo choque en 'Malas Lenguas' por las acusaciones contra Telemadrid

La discusión se inició después de que se emitieran las palabras de la presidenta madrileña, que acusó al Ejecutivo de Sánchez de ser un "gobierno de morosos" con "negociaciones a punta de pistola". Ahí, Cintora pidió a los colaboradores su valoración sobre el tono de Ayuso, pero Iglesias aprovechó su turno para abrir un frente inesperado: "Telemadrid es un maldito medio golpista que da la palabra a gentuza como Negre", afirmó, después de advertir que la derecha "cree legítimo saltarse la ley y dar golpes de Estado".

El presentador reaccionó de inmediato para marcar distancias con el señalamiento: "Telemadrid podrá gustar más o menos, pero golpista no lo considero", defendió Cintora, subrayando el respeto hacia sus trabajadores. Pablo Iglesias replicó con ironía "¿Es centrado entonces?", a lo que el periodista respondió que tampoco lo ve así, pero insistió en que no comparte el calificativo de "golpista". La tensión no terminó ahí: minutos después, Iglesias volvió a elevar el tono asegurando que "Inda es un golpista o Ana Rosa o los de Telemadrid". Cintora frenó de nuevo esa afirmación: "Este programa no considera que Telemadrid sea una cadena golpista… No pongas en mi boca nada que no he dicho". El exlíder de Podemos se quejó de que "siempre alguien sale a decir que esto lo dice Iglesias y no RTVE", pero Cintora cerró el rifirrafe reafirmando su postura: "En este país no hay una dictadura y, honestamente, esa televisión no es golpista. Centrada tampoco la veo, pero golpista no", puso fin a la discusión el presentador del ente público.