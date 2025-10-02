'Equipo de investigación' se adentrará en el trágico destino del economista Simón Pérez, defensor de las hipotecas fijas

Corría el año 2017 y unos desconocidos Simón Pérez y su pareja, Silvia Charro, se pusieron frente a la cámara para abordar si las hipotecas fijas eran convenientes o, por el contrario, había que huir de ellas. Lo que en un principio parecía ser un vídeo normal e incluso soporoso por la temática tratada, se hizo viral por la actitud desenfadada de ambos protagonistas que hacía intuir que iban bajos los efectos de las drogas.

Tras el revuelo que causó la publicación, Charro declaró que ambos venían de una comida de empresa y que recibieron una llamada para hacer el famoso vídeo sobre las hipotecas. Pidieron permiso a sus jefes y les dieron el visto bueno, pero se les ocurrió, "para reforzar la presentación de mi nueva empresa, aparentar que íbamos pasados para hacer una campaña de marketing más impactante".

Poco después fueron despedidos y la carrera de Simón Pérez no volvió a despegar. Una empresa de asesoría financiera que dirigía quebró en un día y el economista perdió todo su prestigio hasta tal punto de humillarse en directo en plataformas de streaming a cambio de propinas o algo que comer.

Con solo su pareja sentimental a su lado, Pérez creó un canal de YouTube para continuar con su legado como asesor financiero y ofrecer consejos a aquellos que querían mover su dinero para ver crecer sus ingresos. Pero el público esperaba más espectáculo que consejos y ambos comenzaron a protagonizar dantescas escenas en las que el alcohol y las drogas eran protagonistas, así como tensas discusiones en directo. Hasta que llegaron las humillaciones a cambio de reducidas propinas para "bocata de pollo", haciendo alusión a la cocaína.

Ocho años después, 'Equipo de Investigación' se adentrará en la historia de Simón Pérez para revelar lo que nunca se ha contado en un reportaje que se emitirá este viernes 3 de octubre a partir de las 22:30 horas en laSexta bajo el título 'La caída del gurú de las hipotecas'.