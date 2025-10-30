'Espejo Público' critica la actitud de la izquierda en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: “Lacaya”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta compareciendo este jueves ante la comisión de investigación del Senado por el ‘caso Koldo’, apenas dos semanas después de que el Partido Popular oficializara su citación. La sesión, de alta expectación política, marca su regreso a la Cámara Alta tras más de un año de ausencia. La intervención llega en un contexto complejo para el líder socialista: el Tribunal Supremo ha dado un paso más en la investigación sobre una presunta caja “B” en el PSOE, mientras continúan las pesquisas sobre la trama de contratos amañados durante la pandemia. Moncloa llevaba dos semanas preparando esta comparecencia, en la que Sánchez estaba obligado constitucionalmente a acudir y a decir la verdad, aunque desde la mesa de análisis de 'Espejo Público, José Peláez, Marta García Aller, Rubén Amón, Samanta Villar y Francisco Marhuendacoinciden en que el presidente evitó responder sobre los casos de corrupción en el PSOE y ha transformado su comparecencia en un mitin partidista.

Comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del "caso Koldo" en el Senado La Razón

Los analistas critican el tono y las evasivas de Sánchez

El primer en valorar la intervención fue José Peláez, de ABC, quien reprochó al presidente “despreciar las Cortes Generales” y acudir “a echarse unas risas” en una comisión que investiga la corrupción de su entorno. Peláez recordó que “su secretario de organización está en la cárcel y su número dos pagó con dinero en efectivo”, y lamentó que “la izquierda se comporte como una lacaya incapaz de asumir responsabilidades”. Por su parte, Marta García Aller (Onda Cero) destacó que Sánchez se mostró “más cómodo repitiendo eslóganes que respondiendo preguntas concretas”, en referencia a las intervenciones de la senadora navarra. Subrayó además la contradicción del presidente al “negar tajantemente haber cobrado más de 1.000 euros”, pero “dejar la puerta abierta a haber cobrado alguna cantidad menor”, algo que calificó de “llamativo”. El periodista Rubén Amón criticó con dureza la estrategia del presidente, asegurando que “convirtió la comisión que trata sobre él en una comisión contra el PP”. Según Amón, Sánchez recurrió a “una maniobra de escapismo” para eludir responsabilidades, utilizando los errores del pasado popular como “comodines” para distraer la atención sobre las investigaciones que afectan a su partido. La periodista Samanta Villar fue más moderada, aunque también apuntó al “partidismo excesivo” del debate. A su juicio, Sánchez “sabe que está en la cultura del telediario” y por eso busca “suavizar titulares con declaraciones largas y contextualizadas”, aunque reconoció que la sesión se convirtió en “un mitin más que en una comisión de control”.

Marhuenda: “Sánchez se victimiza y convierte su defensa en un ataque”

El director de LARAZÓN, Francisco Marhuenda, cerró el análisis señalando que el presidente “jugó en terreno cómodo” y que su estrategia fue clara: “victimizarse y atacar al Partido Popular”. Según Marhuenda, “Sánchez no tiene nada que ganar enfrentándose a Junts hoy en el Senado”. “El presidente ha hecho lo que siempre hace, añadió,: ponerse en el papel del alumno que culpa al profesor. No responde sobre la corrupción, pero acusa al PP de todos los males. Es su forma de esquivar la responsabilidad y mantener a sus socios unidos”, espetó.