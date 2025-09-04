Ester Expósito cuenta en 'El Hormiguero' su percance con un portero de discoteca: "Me pidió el DNI y no me dejó pasar"

Ester Expósito ha vuelto este jueves a 'El Hormiguero' para presentar su nueva película 'El Talento', donde interpreta a Elsa, una estudiante de violonchelo con mucho talento que se enfrenta a un gran dilema para ayudar a su familia, pero a costa de su propia dignidad.

Durante la entrevista, la actriz ha revelado su pasión por el buceo y que su padre le inculcó. Sin ir más lejos, este verano ha viajado hasta San Andrés (Colombia) para practicar este deporte. "Al mar Rojo fui por el buceo una vez, me encantaría la barrera de coral en Australia", ha admitido.

En cuanto al tema central del largometraje que ha presentado en el programa, Expósito le ha dado la vuelta a la entrevista para preguntarle a Pablo Motos si él se desnudaría ante un familiar que se lo pidiera para conseguir dinero que pudiera ayudar a sus padres. El presentador se ha mojado y ha asegurado que si tuviese que ayudar a su familia, "casi cualquier persona sería capaz de hacer más".

En cuanto a ella, también ha respondido a la pregunta, haciendo un alegato sobre el papel que sigue teniendo la mujer en la sociedad, a la que se la carga "con pudor", y asegura que no es lo mismo que se lo planteen "a un hombre". "En frío te digo que creo que no lo haría porque me costaría mucho vivir con eso, haber cedido y entrado al juego. Se que mi familia no me haría algo así", ha afirmado.

En línea con la película, la actriz de series como 'Élite' ha compartido un vídeo en el que aparece tocando el violonchelo, pero sin mucho éxito, y ha contado orgullosa que durante el rodaje consiguió hacer que se pareciera una de las primeras piezas de Bach que suenan en la película: "Yo no se leer una partitura, solo he tocado la flauta en el colegio".

El presentador valenciano también se ha interesado por cómo hacen los intérpretes para meterse en el papel de una persona que va drogada o de un borracho sin sobreactuar y la actriz española ha desvelado que ello depende de "si tienes escuela" y que en su caso, "igual un chupito de tequila antes nos tomamos".

"Es difícil porque tu en esos momentos de la vida real son los menos conscientes. Yo empecé con los botellones en Azca y me gustaban mucho", ha seguido contando.

Por otro lado, la también modelo española ha relatado una anécdota que le pasó en una discoteca de su pueblo este verano, donde el portero no la reconoció y pensaba que era menor de edad: "Me pidió el DNI. Tuve que buscarme en internet para que viera que era yo y que tenía 25 años. Le dio igual y no me dejó pasar".

En los compases finales de la entrevista, la actriz le ha enseñado a Pablo Motos a bailar salsa y ha repartido 6.000 euros durante la sección de "La Tarjeta de El Hormiguero".