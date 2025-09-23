Fallece la periodista Mariví Fernández Palacios, referente de la crónica social en España

La periodista Mariví Fernández Palacios falleció en Madrid el pasado 21 de septiembre. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, inició su carrera en la radio, medio al que siempre se refirió como su primera vocación. Trabajó en emisoras como la Cadena SER, RNE y Onda Cero, donde compartió micrófonos con referentes como Iñaki Gabilondo.

Su rostro se hizo popular en la televisión gracias a su participación en ‘Día a día’ de Telecinco, el programa matinal dirigido por María Teresa Campos, con quien mantuvo una relación profesional y personal marcada por la admiración. También colaboró en espacios de TVE, Antena 3, Canal+ y Telemadrid, y cerró su trayectoria en el programa ‘El Patio’ de Castilla-La Mancha Media.

Fernández Palacios se distinguió por cubrir con rigor y elegancia acontecimientos sociales de gran relevancia, como las bodas de la Familia Real española o las galas de los Premios Óscar. Esa forma de ejercer el periodismo, alejada del sensacionalismo, le valió el reconocimiento como una voz elegante dentro de la prensa del corazón.

En 2014 publicó la biografía no autorizada de Pablo Alborán, y en los últimos años expresó su deseo de escribir un libro más íntimo y personal, un proyecto que no pudo ver realizado. Retirada de la primera línea mediática, dedicaba su tiempo a la pintura, la literatura y los viajes.

Su muerte ha sido recibida con pesar en el mundo de la comunicación, donde compañeros y amigos la recuerdan por su profesionalidad, su cercanía y su papel en la dignificación de la crónica social en España.