La inteligencia artificial continúa evolucionando y demostrando su capacidad para desarrollar labores que antes eran exclusivas de los seres humanos. En esta ocasión, el canal de televisión 'Kuwait News' ha creado una nueva presentadora de informativos llamada Fedha, que está completamente desarrollada por IA. Esta fue presentada el pasado sábado en sus redes sociales.

Fedha es una Sandra Golpe virtual que presenta noticias en árabe y fue creada con la tecnología de animación en 3D. La presentadora cuenta con la capacidad de imitar los movimientos de la cara y del cuerpo humano, y también puede mostrar emociones. Además, la IA que la respalda permite que pueda responder a preguntas específicas de los espectadores en tiempo real.

La presentación de Fedha ha generado gran interés entre los televidentes, quienes se muestran intrigados por el futuro de la televisión y las posibilidades que puede ofrecer la inteligencia artificial. Sin embargo, también ha despertado cierta preocupación, como si de una distopía se tratase, sobre el futuro de los trabajadores de la televisión, quienes podrían perder sus empleos debido a la implementación de tecnologías similares.

No obstante, 'Kuwait News' ha aclarado que la creación de Fedha no busca sustituir a los trabajadores humanos, sino más bien ser un complemento a las noticias tradicionales presentadas por los periodistas de carne y hueso como Vicente Vallés. Fedha podría ser utilizada para dar las noticias que requieran una mayor objetividad, ya que las emociones humanas no pueden inhibirse al margen en la presentación de los hechos.

En definitiva, Fedha es un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial puede transformar diferentes sectores, incluyendo los medios de comunicación. Aunque aún queda mucho por descubrir en cuanto a su implementación y su capacidad para mejorar la industria, se espera que la tecnología continúe avanzando y desarrollando soluciones cada vez más interesantes e innovadoras.