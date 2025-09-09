Fer Castro abandona inesperadamente 'Saber y ganar' y se queda a ocho programas de ser centenario

A lo largo de la historia de los concursos de televisión, muchos de los participantes se han hecho famosos hasta el punto de ser reconocidos por la calle y dejar un gran vacío en el seno del público tras ganar el ansiado premio y algo parecido ha ocurrido este lunes durante la transmisión de 'Saber y ganar'.

"Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro, que ha estado con nosotros durante 92 programas, no está" comenzaba explicando el presentador, Jordi Hurtado, ante la ausencia del concursante gallego. Su lugar lo ocupaba Marcus Magníficus, un profesor que hasta este lunes llevaba 10.290 euros acumulados en 18 programas.

El maestro de ceremonias del programa no desvelaba el motivo por el que el concursante había faltado a su cita, dando a entender que había abandonado el programa: "Confiábamos hoy en su presencia, pero no va a seguir su participación, de momento, con nosotros".

Aún así, Hurtado apuntaba que Fer tiene "las puertas abiertas del programa para cuando decida volver", a la vez que le deseaba "mucha suerte" y le enviaba desde el plató un abrazo. Tras su inesperado abandono, el concursante gallego se ha quedado a ocho programas de convertirse en centenario.

El exparticipante de otros concursos como 'Pasapalabra' coincidió en el rodaje del especial de 'Saber y ganar' con Óscar Díaz, ganador del bote del concurso de Antena 3, y que en sus redes sociales ha compartido una imagen junto al gallego aludiendo a un posible regreso: "Aunque ahora se ha producido un pequeño paréntesis en su participación, seguro que en breve volvemos a tenerlo en acción y culmina su estancia llegando a la centena que tiene tan cerca".