FesTVal 2025: "Salvados" regresa con su temporada más variada

Este jueves en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) tuvo lugar la presentación de la nueva temporada del programa "Salvados", conducido y dirigido por Gonzo. Durante la rueda de prensa, el periodista ha desgranado detalles de lo que serán las nuevas entregas, que arrancan este domingo con El Gran Wyoming como protagonista.

Tras cerrar el curso pasado al alza con un 6,3% de cuota de pantalla, cerca de 800.000 espectadores de media y 2,4 millones de espectadores únicos cada domingo, regresa a las 22:30 horas con un programa muy especial. Aprovechando el lanzamiento de la temporada 20 de "El Intermedio", Gonzo perfilará todo aquello más desconocido del presentador y antiguo jefe.

Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia resaltó "Salvados", como el "buque insignia de laSexta", con su compromiso de "una nueva forma de ver el mundo, para dar voz a aquellos que no la tienen", incluso a "ver la realidad desde distintos ángulos y perspectivas". En ese momento hemos disfrutado de una curiosa campaña con gafas de 3D que nos permite responder a la pregunta que es la raíz del programa: "¿Y tú que ves?". Recupera "Salvados" su vocación de mostrar a los grandes olvidados en los titulares, porque entienden que "hay historias que deben ser contadas".

A continuación reseñaron las distintas entregas que tendrá el espacio, entre las que figuran temas como el trabajo del Vall d' Hebron, "donde se ve la vida y la muerte"; una entrevista con Paco Garzón, el maquinista del accidente del Alvia en Angrois; las estafas telefónicas, o la visita a Elvira Lindo al pueblo donde vive con su marido, entre otros muchos temas.