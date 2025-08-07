'First Dates' descubre la canción más romántica de la historia

Hay canciones que evocan felicidad, otras que son un canto a la desesperación. Hay melodías alegres que ayudan a mover el esqueleto y otras que provocan un llanto atronador. Hay música para cada estado de ánimo, incluso cuando estás enamorado y en 'First Dates' saben mucho de esto último. El magacín de citas de Mediaset liderado por la Celestina de la televisión, Carlos Sobera, lleva casi una década en la pequeña pantalla uniendo a solteros y solteras de toda España, no siempre con mucho éxito, aunque el espacio televisivo del access prime time de Cuatro (ahora en verano en Telecinco) busca siempre que el amor triunfe y además, tienen claro cuál es la mejor canción de la historia si nos centramos en el romanticismo.

El gran éxito de 'La Voz' de los Estados Unidos

Se trata de nada más y nada menos de una de las mejores canciones de la década de los 90, 'I Will Always Love You', el primer gran éxito de la cantante estadounidense Whitney Houston. La intérprete nacida en Newark (Nueva Jersey) incluyó este tema en la banda sonora de la película 'El Guardaespaldas', largometraje con la que realizó su debut en el séptimo de arte junto a Kevin Costner en el papel de protagonista. La cinta fue todo un éxito, tanto en crítica como en taquilla, recaudando más de 400 millones de dólares en todo el mundo, entrando en el corazón de la cultura popular desde su estreno.

'I Will Always Love You' es una de las baladas más románticas e icónicas de la historia de la música. Originalmente escrita e interpretada por Dolly Parton en 1973 como una despedida sentimental a su mentor Porter Wagoner, la canción alcanzó una nueva dimensión cuando Whitney Houston la versionó en 1992 para la banda sonora de la película 'El Guardaespaldas' La interpretación de Houston, con su poderosa voz y emotividad inigualable, transformó la canción en un fenómeno global, llegando al número uno en más de 25 países. Esta versión ganó múltiples premios, incluido el Grammy a la Grabación del Año y el American Music Award a la Canción Favorita de Pop/Rock. Además, es una de las canciones más vendidas de todos los tiempos por una artista femenina y ha sido reconocida por la crítica como una de las interpretaciones vocales más memorables de la historia. Su mensaje eterno de amor incondicional ha convertido a esta canción en un himno del amor verdadero y en la favorita de generaciones enteras.