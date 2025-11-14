Los fogones de 'MasterChef Celebrity 10' se encienden por última vez en presencia de Tamara Falcó

La presentadora Mariló Montero, el escenógrafo Torito, el exfutbolista Miguel Torres o el cantante Juanjo Bona, solo uno de ellos logrará convertirse en el nuevo campeón de 'MasterChef Celebrity'. Los cuatro han hecho méritos a lo largo de la décima edición del concurso de cocina para llegar a la final del próximo lunes 17 de noviembre, que comenzará después de las 23:00 horas en La 1.

El camino no ha sido fácil y a lo largo de doce semanas de competición han tenido que enfrentarse a distintos retos, así como afrontar momentos de tensión y controlar sus emociones. El primer desafío para llegar a la cima consistirá en reproducir un plato de Virgilio Martínez, uno de los mejores chefs a nivel mundial, al ritmo que marque el chef, y el jurado será inflexible, no permitirá preguntas ni interrupciones porque en esta prueba se conseguirá la chaquetilla de primer duelista. Asimismo, estarán acompañados por Tamara Falcó, ganadora de 'MasterChef Celebrity 4'.

Por otro lado, la última prueba de exteriores de la temporada tendrá lugar en San Sebastián, donde el talent culinario rinde un homenaje a Martín Berasategui. El maestro cumple 50 años de impecable trayectoria, convertido en el cocinero español que atesora más estrellas Michelin.

En el impresionante Palacio Miramar, un espacio emblemático que sirvió de residencia estival para la reina María Cristina y que hoy acoge los eventos más importantes de la capital donostiarra, el jurado agasajará a los familiares y amigos más íntimos del gran referente de la cocina vasca, con un menú con mucho "garrote" cocinado por los tres aspirantes que luchan por hacerse con el último pase al duelo final.

Y tras ello, solo quedará el gran duelo final, donde las cocinas se encenderán por última vez. Para vencer, deben diseñar y elaborar un menú completo compuesto por entrante, plato principal y postre, que demuestre toda la evolución y el aprendizaje adquiridos en estos tres intensos meses, ante la atenta mirada de sus compañeros y de sus familiares. El jurado contará con la ayuda del chef Oriol Castro, con tres estrellas Michelin, para catar y valorar las creaciones, además de escoger al ganador de la edición.