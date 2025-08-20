Frank Blanco rompe su silencio tras la cancelación de 'TardeAR': "Lo esperaba a medias"

El salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco provocó un efecto dominó que desembocó en la cancelación de 'TardeAR'. Con unos discretos datos de audiencia, Mediaset ha decidido renunciar al programa que presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco, que tras ocho meses al frente del formato producido por Unicorn Content dirán adiós al programa en las próximas semanas.

La noticia no dejó a nadie indiferente y rápidamente llegó hasta el conductor de Mollet del Vallés, que se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Cádiz y ya se olía algo: "Me enteré oficialmente estando en Tarifa, con un viento de Levante que te despeinaba".

Frank Blanco, que esta semana ha vuelto a ponerse a los mandos de 'TardeAR', ha hablado este miércoles por primera vez de su inminente despedida del programa con la revista 'Diez Minutos' y ha comentado cómo fue el momento en el que se enteró de que al formato tenía las horas contadas.

"Lo esperaba a medias", ha reflexionado el presentador catalán, asumiendo que, a pesar de la última mejoría de un punto en el último año y medio, "la cadena necesitaba un poco más para mantenerlo en parrilla".

"Lo habíamos hablado", ha continuado el comunicador, que espera volver "más pronto que tarde en pantalla", sabedor que su futuro en la pequeña pantalla no depende de él y sin desvelar si tiene algún proyecto en mente.

El presentador de otros formatos como 'Zapeando', donde estuvo durante siete temporadas, ha hecho un balance de su breve etapa en el programa de Telecinco: "Hay tardes que se complican un poco. A veces estoy rodeado de una decena de personas y todas son muy buenas y quieren hacer su trabajo, pero deberían saber que no pueden hablar todas a la vez".

La nueva apuesta de Telecinco

El formato que presentará Joaquín Prat tras dejar 'Vamos a ver' y que, en un principio, se llamará 'El Tiempo Justo', competirá en la franja de las tardes contra el magacín de Sonsoles Ónega.

Este magacín contará con César Muñoz y María Ruiz como copresentadores y se plantea como algo novedoso, con una identidad completamente nueva para abordar los asuntos relevantes de cada día a través de periodistas y reporteros en directo, nuevas voces con capacidad de análisis para contextualizar lo ocurrido y analistas especializados en cada materia.