Gerard revoluciona 'La isla de las tentaciones 9' tras revelar sus sentimientos por Almudena: "Me gusta"

Se avecina lío monumental en Villa Playa, con Gerard como protagonista principal. Triángulo amoroso a la vista y una traición inesperada en el reality de convivencia estrella del grupo Mediaset. Gerard revoluciona 'La islas de las tentaciones 9' tras revelar sus sentimientos por Almudena, confesando delante de todos sus compañeros que "le gusta". Este arrebato de amor del tentador sentó como un jarro de agua fría a Claudia, pareja de Gilbert, que ya ha caído en la tentación de Gerard en esta edición del reality liderado por Sandra Barneda. La mallorquina quedó en shock y pidió explicaciones a su compañera, asegurando que estaba decepcionada ante esta situación.

Tensiones y reproches en 'La isla de las tentaciones 9' tras la confesión de Gerard sobre Almudena

Claudia no pudo ocultar su enfado con Almudena por no haberle contado antes lo que estaba ocurriendo con Gerard. Dolida, le reprochó su silencio asegurando que, si había notado algo, debería habérselo dicho. Almudena intentó restarle importancia al asunto explicando que solo se sintió incómoda porque él encajaba con su prototipo, pero que en ningún momento pasó nada entre ellos. Aun así, Claudia siguió afectada y más tarde confesó a Aitor que la aparición de Gerard la descolocó por completo, dejándola emocionalmente sobrepasada y convencida de que su compañera sí había sentido algo.

Por su parte, Gerard buscó a Almudena a solas en el jardín para sincerarse y aclarar sus intenciones como tentador, confesándole que prefería hablar antes de quedarse con la espina clavada. Sin embargo, ella fue tajante al rechazarlo, asegurando que había avanzado con Borja y que no podía permitirse verlo como una tentación. Más tarde, Gerard intentó transmitir su apoyo a Claudia, prometiéndole estar a su lado dentro y fuera de la villa, aunque la mezcla de su confesión previa y la negativa de Almudena terminó de dejar a Claudia tocada, anticipando nuevos conflictos en la convivencia.