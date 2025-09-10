Gloria Camila es bendecida por la audiencia y se convierte en la primera salvada de 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes All Stars' vivió anoche su primera gala de Tierra de Nadie en la que conocimos al primer concursante salvado por la audiencia en esta segunda edición estelar del certamen de supervivencia por excelencia de Mediaset. La gala, liderada por un "cambiado" Jorge Javier Vázquez, mostró como los concursantes están sufriendo las condiciones adversas de Honduras en esta época del año (muy diferente a una edición nominal de 'Supervivientes', que va desde febrero hasta junio) y Gloria Camila logró la salvación, dejando en la estocada y con problemas a Kike Calleja, Noel Bayarri y Fani Carbajo.

La naturaleza como peligro implacable

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' arrancó con la fuerza de la naturaleza imponiéndose sobre la estrategia televisiva. El estreno en pleno septiembre mostró un paisaje hondureño más severo de lo habitual: lluvias intensas, humedad sofocante y un calor que transformó la playa en un escenario hostil para los concursantes. Desde los icónicos saltos del helicóptero hasta el bajón anímico de Adara, la gala ofreció todos los ingredientes de un arranque cargado de tensión y espectáculo. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los insectos, convertidos en enemigos invisibles que dejaron huellas imborrables en la piel de los participantes.

Jorge Javier Vázquez no ocultó su sorpresa al ver las picaduras que aparecían en cada plano, un detalle que también generó impacto en la audiencia. A todo ello se sumó el cambio de localización del juego de recompensa, trasladado a un nuevo enclave. Aunque se especuló con motivos ajenos al concurso, Laura Madrueño aclaró que la decisión respondía únicamente a las dimensiones del reto preparado, despejando dudas y calmando rumores. El otro gran momento de la noche llegó con la primera ceremonia de salvación. Gloria Camila, Fani Carbajo, Kike Calleja y Noel Bayarri aguardaban sobre la plataforma para conocer el veredicto del público. El presentador compartió los porcentajes ciegos: 43%, 25%, 17% y 14%. Esto generó incertidumbre entre los nominados y expectación en plató. Bajo los cubos de barro se reveló la suerte de cada uno: Fani fue la primera en confirmarse como candidata definitiva a la expulsión, seguida de Kike y, poco después, de Noel. Con ello, Gloria Camila se alzó como la primera concursante salvada de la edición, asegurándose al menos una semana más de aventura.

El público celebró el desenlace con entusiasmo, mientras los tres compañeros se preparaban para afrontar el inminente duelo por la permanencia. Entre tormentas tropicales, heridas de insectos y giros de guion, 'Supervivientes All Stars' dejó claro desde su inicio que será una edición marcada por la dureza del entorno y la resistencia psicológica de sus protagonistas.