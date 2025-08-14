Gloria Camila lidera la expedición de concursantes de 'Supervivientes All Star'

Mediaset pone rumbo a la temporada televisiva 25/26 en busca de revertir la paupérrima situación en cuanto a audiencia se refiere y la primera parada será Honduras. El 4 de septiembre, Telecinco emitirá la segunda edición de 'Supervivientes All Star' que contará de nuevo con Laura Madrueño como maestra de ceremonias presente en el país centroamericano. En España, los platós del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral estarán bien protegidos, con dos de los presentadores más importantes de la cadena de televisión, Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda. Este nuevo concurso, con el que buscarán una buena cuota de pantalla durante el prime time, tendrá en sus filas a grandes concursantes de la historia de 'Supervivientes', ya que además de la ya confirmada Jessica Bueno, la revista ¡Hola! ha desvelado los posibles 12 compañeros que acompañarán a la expareja de Jota Peleteiro en esta nueva aventura en las playas de Honduras.

Un cartel bastante llamativo

Tony Spina participó en 2014 pero tuvo que abandonar por lesión; Noel Bayarri llegó a Honduras en 2015 como parte del grupo de novatos; Iván González compitió en 2017 y alcanzó la final quedando a las puertas de la victoria; Carlos Alba estuvo en 2021 y se vio obligado a retirarse por problemas físicos; Alejandro Albalá también concursó en 2021 y permaneció casi cien días antes de ser expulsado; Kike Calleja debutó en 2024 y fue el tercer eliminado; Rubén Torres disputó la edición de 2024 y se proclamó finalista; Jessica Bueno vivió la aventura en 2011 hasta caer en la undécima posición; Elena Rodríguez se estrenó en 2020 y resistió más de noventa días antes de su salida; Gloria Camila concursó en 2017 y fue expulsada tras algo más de dos meses; Fani Carbajo también participó en 2020, donde protagonizó algunos de los momentos más recordados; Sonia Monroy afrontó el reto en 2011, siendo nominada en numerosas ocasiones y alcanzando el cuarto puesto; mientras que de Miriam Pérez fue compañera de Torres y Calleja en la edición de 2024, siendo la duodécima expulsada de ese año.