Gloria Estefan, cabeza de cartel de las fiestas organizadas por Ayuso para celebrar el Día de la Hispanidad, esta noche en 'El Hormiguero'

La cantante Gloria Estefanregresa a España para ser la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de la capital. Hoy jueves, la artista cubana será la invitada final de 'El Hormiguero', que anoche volvió a ser líder en su franja a pesar de coincidir con la derrota del Barça ante el PSG de Luis Enrique. Con Vicente Vallés, el espacio de televisión de las hormigas más célebres de la pequeña pantalla registró un 14.8% de share y una media de 1.831.000 espectadores.

Gloria Estefan actuará en las fiestas del Día de la Hispanidad organizadas por Ayuso

La Comunidad de Madrid, liderada por la baronesa popular Isabel Díaz Ayuso, prepara un gran cartel para conmemorar el Día de la Hispanidad. Entre todos los nombres, destaca la cantante cubana Gloria Estefan, quien cantará de forma gratuita en la Plaza de Colón el próximo domingo 5 de octubre, además de ser la pregonera en Madrid de estas festividad popular, que además de conciertos gratuitos, los madrileños y todos los viajeros que aterricen en Madrid durante estos días podrán disfrutar de cabalgatas y desfiles militares.

La artista visita esta noche ‘El Hormiguero’ como anticipo de su concierto en Madrid

Gloria Estefan repasará esta noche en el programa líder de la televisión española sus 50 años sobre los escenarios, en el que ha conquistado medio mundo al ritmo de sus grandes éxitos como son 'Hoy', 'Raíces' o 'Conga', entre una larga lista de canciones. La artista cubana también ha sido galardonada con tres premios Grammy y cinco Grammy Latinos, además de ser condecorada con la Medalla Presidencial de la Libertad.