Glòria Serra estrena nueva temporada de 'Equipo de Investigación' con un programa que será "tela marinera"

Glòria Serra sigue cumpliendo temporadas al frente de 'Equipo de Investigación', el programa de laSexta sobre reportajes de actualidad estrenado en 2011, y esta semana se ha pasado por los principales programas de la cadena antes del estreno de la decimoquinta temporada.

La periodista ya había adelantado con un divertido vídeo promocional en el que emulaba a 'Los ángeles de Charlie' que próximamente se estrenarían los nuevos capítulos del formato sobre periodismo de investigación y en los platós de 'El Intermedio' y 'Zapeando' ha anunciado que vuelve este viernes 12 de septiembre con un programa que tiene "tela marinera".

Esta primera investigación lleva por título 'La ley de la feria' y desvelará el negocio oculto de las atracciones: accidentes mortales, familias que denuncian una "ley no escrita" y clanes enfrentados por el control de un negocio millonario.

Según ha contado la periodista, el motivo por el que decidieron ahondar en esta temática surgió a raíz de dos muertes muy seguidas de una niña de dos años electrocutada por las camas elásticas y de un chico de 20 años al caerse de una atracción y se hicieron la pregunta: "¿Y esto quién lo controla?".

Lo que está por venir

Preguntada este miércoles en el programa que conduce El Gran Wyoming por los temas que se van a abordar a lo largo de la temporada, la presentadora lamentó que volverán a tocar un asunto que es "un clásico desde que arrancamos" y que ha denominado como "la increíble vivienda menguante" durante su entrevista en 'Zapeando'.

"Arrancamos con la crisis inmobiliaria, que es el tema de la vivienda. Llevamos 15 años haciendo reportajes sobre la vivienda", ha lamentado.

La periodista se ha referido a cómo a lo largo de los años, esta cuestión ha ido empeorando: "Empezamos haciendo los reportajes de los pisos que se encuentran son más pequeños de 100 metros, luego más pequeños de 50, luego más pequeños de 40, de 30 y ahora ya hablamos de habitaciones".

Otros temas candentes de actualidad que se someterán al análisis del programa serán las estafas, poniendo el foco en gente que se gana la vida en Internet de formas poco claras. "Los clásicos, por desgracia", ha apuntado Glòria Serra.