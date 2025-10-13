Gonzo da voz en ‘Salvados’ a camioneros que casi perdieron la vida por los neumáticos de Goodyear

‘Salvados’ dedicó su entrega de este domingo al caso Goodyear, un asunto que lleva años generando polémica por los reventones de neumáticos en camiones que provocaron graves accidentes en toda Europa, algunos de ellos con víctimas mortales. El programa de laSexta, presentado por Gonzo, tuvo acceso a documentación inédita y a testimonios de transportistas españoles que aseguran haber sufrido las consecuencias directas de estos fallos.

El espacio mostró cómo, hace una década, numerosos camiones equipados con neumáticos Goodyear sufrieron reventones inesperados, desencadenando accidentes de tráfico en varios países. En Francia, la viuda de un camionero fallecido comenzó una investigación personal que llevó a la Justicia a abrir diligencias contra la multinacional estadounidense, sospechosa de haber comercializado neumáticos defectuosos y de haber intentado ocultar el problema.

Gonzo explicó que el programa accedió, a través de la mujer francesa, a “una lista con todos los camiones que en España tuvieron accidente con ese neumático y cómo Goodyear les pagó dinero para que no hablaran nunca de ese tema”. Pese a esa supuesta confidencialidad, el periodista logró entrevistar a varios afectados.

Uno de ellos fue Antonio Montoya, camionero de 57 años, que relató cómo salvó la vida de milagro tras el reventón de una de las ruedas de su camión. “Al reventar la goma, me tiró primero a la derecha y, del tirón, a la izquierda... atravesé la carretera y ya le metí al quitamiedos con la cabina”, contó. Aunque su vehículo quedó destrozado, él salió ileso, algo que un agente de la Guardia Civil calificó de “milagro”.

El programa también recogió el testimonio de Juan Gallardo, el único empresario español que llevó a Goodyear a juicio. Según relató, la compañía le ofreció una compensación económica que consideró insuficiente: “Yo lo que no puedo aceptar es 40.000 euros cuando el camión me está costando 120”. Gallardo se unió a otros afectados, pero la justicia falló en su contra, obligándole a pagar las costas del proceso, de unos 28.000 euros.

“Llamamos a la abogada de Goodyear para ver si nos hacía una rebaja... y nos hizo una rebaja. Pero en la carta me ponía eso, que punto en boca. Que no comentara nada, que encima me podía denunciar a mí”, explicó ante Gonzo. Aquel veredicto, dijo, le hundió económica y emocionalmente, llegando a confesar que pasó “cuatro años con pastillas” tras el proceso judicial.

‘Salvados’ también reveló que Goodyear habría pagado indemnizaciones millonarias en otros casos, como el de un ejecutivo de la empresa Glencore fallecido en un accidente similar. Según el programa, la compañía provisionó diez millones de euros para compensar a esa familia, una cifra que contrasta con los casos españoles.

“Normal, porque el gordo es el gordo y el flaco es el flaco”, respondió Gallardo, visiblemente indignado. Y concluyó con una frase que resume el sentimiento de muchos afectados: “Que les reviente una goma, pero que no les pase nada. Solo que les reviente una goma, para que sepan lo que es un reventón y lo que es un pinchazo”.