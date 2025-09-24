'Gran Hermano 20' toma forma y Mediaset pone fecha al primer casting en directo del reality

La nueva temporada de 'Gran Hermano' va tomando forma. Hace dos semanas, el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid presenció uno de los últimos castings presenciales de la vigésima edición del reality, que este año contará con un nuevo formato al que Mediaset ya le ha puesto fecha.

Se trata de 'Uno de GH20', un reality de convivencia 24 horas en directo que actuará como casting para elegir a uno de los concursantes de 'GH20'. Nagore Robles, exconcursante de 'GH11', será su presentadora a partir del lunes 29 de septiembre, día fijado por la empresa con sede en Fuencarral para el debut de este programa exclusivo.

Mediaset Infinity será quien acoja este nuevo espacio para vivir la fase final del casting, donde el público tendrá un papel esencial y podrá apoyar a su favorito cada semana a través de la app de la plataforma. Además, varios exparticipantes del programa también serán parte activa ejerciendo como padrinos de los candidatos.

'Uno de GH20' se podrá ver de forma gratuita y contará con dos señales 24 horas en directo. Asimismo, la convivencia será analizada en dos galas semanales que conducirá la influencer, experta en realities y exparticipante de 'Gran Hermano' Nagore Robles y será condensada en resúmenes diarios.

La próxima edición de 'Gran Hermano' estará marcada por el cambio de casa. Los concursantes ya no pisarán la mítica localidad de Guadalix de la Sierra y la cadena ha preparado un programa especial en exclusiva para la plataforma.

Bajo el nombre, 'Gran Hermano: la mudanza', este formato abordará las claves del proceso de construcción del "corazón" del reality y los recuerdos y testimonios de muchas de las personas que han dado y dan vida con sus historias a la casa.

Los expertos que han intervenido en la obra desde diferentes áreas mostrarán tanto el proceso como el resultado final de la construcción. En esta ocasión también participarán exconcursantes de ediciones anteriores para desvelar sus recuerdos y sus rincones favoritos de la casa en la que convivieron en el pasado.