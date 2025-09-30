El 'Gran Hermano' más fugaz: una concursante abandona en menos de un día el primer casting en directo

'Gran Hermano' no deja de reinventarse y, tras 25 años en antena, el formato producido por Zeppelin TV y Mediaset España estrenó este lunes el primer casting en directo del reality que elegirá a uno de los próximos participantes, entre los que a buen seguro no estará Marta Fraga, que en menos de 24 horas decidió abandonar la convivencia.

La concursante aseguraba este lunes que participar en el programa suponía "un reto" para ella y que sería capaz de doblar la "maldad con la que sea capaz de jugar el otro" de darse el caso, pero la presión ha podido con ella y, tras pasar la noche junto a sus compañeros, ha comunicado a la dirección su decisión de marcharse.

Los primeros minutos de convivencia consistieron en conocerse. Para ello se propuso que cada uno se pusiera delante de un atril para presentarse a sus compañeros y rivales con el objetivo común de entrar en la casa de 'Gran Hermano 20'. Cuando fue el turno de Marta, esta era reacia y los demás tuvieron que animarla a gritos de "guapa".

De esta forma, la concursante confesó que desde hace años está afrontando ansiedad y le está costando superarla. Unos motivos que le han hecho retirarse y en la mañana de este lunes se ha despedido del grupo con el que ha compartido una noche de convivencia.

"Quiero daros gracias a todos y quería despedirme de vosotros. Para estar mal, no os voy a amargar. Disfrutadlo por mí y pasadlo súper bien. Muchísimas gracias, si no fuera por vosotros no habría aguantado ni esta noche", ha explicado mientras recibía los abrazos de los que han sido sus compañeros.