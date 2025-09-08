El Gran Wyoming, sin filtros: de su frustración con los mentirosos a su intento de dejar 'El Intermedio'

La primera entrevista de la nueva temporada de 'Salvados', que arrancó este domingo en laSexta, tuvo nombre propio. Gonzo se reencontró con el que fuera su jefe en 'El Intermedio' durante nueve años y el programa, que celebra su vigésimo aniversario en 2026, fue uno de los temas principales durante la entrevista.

Tras 20 años, el programa de carácter satírico es difícil de imaginar sin su maestro de ceremonias y cara más visible, pero esto pudo cambiar hace unos años cuando El Gran Wyoming se planteó abandonar el programa y dejar de ser su presentador.

"Justo antes de la pandemia había dejado el programa", ha afirmado el humorista, desvelando que sus jefes le ofrecieron "el oro y el moro" durante una comida y él les respondió negativamente y que se había acabado, pero su marcha no llegó a producirse.

Después de tomar la decisión y comunicárselo a la dirección, "llegó la pandemia y cómo iba a dejarlo en ese momento. Me puse a hacer deporte y me convertí en otra persona. Así que decidí seguir y la oferta que me hicieron se les olvidó".

El presentador, que cuenta con una dilatada trayectoria en televisión, también rememoró cómo se fraguó su fichaje por el 'El Intermedio' y las condiciones que pidió: "No quería hacerlo diario, creía que no podía con tal disciplina, así que pedí dos meses de vacaciones en verano, de lunes a jueves, el sueldo...".

Durante la entrevista con el periodista gallego, el maestro de ceremonias de uno de los espacios más longevos de la televisión también se refirió a compañeros suyos de otras cadenas y algo que no soporta: la mentira. "Si hago eso un día en toda mi vida, que llevo 20 años, al día siguiente no vuelvo a trabajar nunca", apostilló.

"Si cojo un programa de Jiménez Losantos o de cualquiera de las mañanas, de Carlos Herrera, el ejemplo que quieras, si yo hago un editorial como ese no vuelvo a trabajar en mi vida, nunca. Si miento deliberadamente una sola vez a mí me echan de aquí y no me vuelven a contratar nunca. Y esto lo hacen tíos todos los días eso marca una pauta que sí es frustrante", clamó.