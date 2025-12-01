Guillermo Francella relata el accidente que sufrió antes de rodar su nueva película con Javier Veiga: "Saltaron los airbags"

'El Hormiguero' ha dado la bienvenida al último mes del año acogiendo en su plató a Guillermo Francella y Javier Veiga, que han presentado su nueva película 'Playa de Lobos', un thriller emocional que se estrena en cines este 5 de diciembre y en el que dos desconocidos viven un encuentro cargado de tensión.

Para el actor argentino, conocido por sus papeles en series como 'El encargado', ha sido la primera vez en el programa de Antena 3, que ya conocía porque "se consume en Argentina", y ha destacado el buen hacer del presentador.

En cuanto al largometraje, supone el debut en la dirección de una película para el actor español, que lo ha definido como una "comedia con mucho thriller o quizás un thriller disfrazado de comedia con dos grandes actores" como son Dani Rovira y Guillermo Francella. con un mano a mano entre Dani y Guillermo.

La historia "aparentemente parece muy sencilla" y comienza cuando "un turista llega a una playa y se quiere quedar en una hamaca sentado", pero "llega el atardecer, la noche, y el que trabaja como camarero quiere recoger esa hamaca y él dice que se quiere quedar un ratito más". Es en ese momento que la trama "empieza a enredarse" y se descubre que el turista "es una especie de lobo, que acaba jugando con el cordero" que interpreta Rovira.

Francella ha alabado la labor de Veiga con 'Playa de Lobos', añadiendo que "hay una oscuridad detrás, con mucho humor" y que es "un thriller que está muy bien llevado" con un "muy buen guion" y que se sostiene por la "buena historia" que cuenta. Asimismo, ha desvelado que no se conocían y antes del rodaje se encontraron en Miami, donde se convenció de que iba a ser un buen proyecto: "Lo vi muy seguro, con muchas ganas, con deseos de que esto se pueda llevar a cabo, me habló de Dani Rovira, me gustó su cabeza, la buena vibra que tenía".

El relato se inspira en una situación que vivió el que fuera presentador de 'El Club de la Comedia' cuando un día se olvidó su móvil en el tren y solo se cercioró en el momento de pasar el control de seguridad para salir de la estación. "Quise volver", ha apuntado, pero el encargado de seguridad no le dejó porque no era "su responsabilidad" y tenía que acercarse a taquilla a pedir el permiso: "Me tuvieron durante media hora por Renfe que, cuando llegué al tren de vuelta, hizo así en mi cara".

Además, ambos han revelado que la producción de la película estuvo a punto de sufrir algún que otro contratiempo. El día antes de comenzar las grabaciones, el intérprete argentino tuvo un accidente de coche en Fuerteventura, que ha contado con pelos y señales: "Fui a cenar con una productora, su hija y mi hermano. Fuerteventura tiene muchas rotondas y algunas no están iluminadas, nos perdimos, cuando la retoma veo que viene un auto, saltaron los airbags, me lastimé bastante".

Por otro lado, durante la entrevista también ha habido tiempo para hablar de las dotes de seducción de Francella: "Estábamos tomando una copa después del rodaje, me está explicando cómo dejó de fumar, que jamás tocará un cigarrillo. De repente, se acerca una chica uruguaya, dejamos que le pida un autógrafo, me giro y, 20 segundos más tarde, está con un cigarrillo diciendo: 'me ofreció un cigarrillo, ¿Qué le digo?", ha finalizado.

