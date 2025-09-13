Ya hay fecha para el regreso de Andreu Buenafuente a La 1 con 'Futuro imperfecto'

RTVE ha puesto fecha al regreso de 'Futuro imperfecto', el programa de Andreu Buenafuente que cerró su primera tanda a finales de julio. La segunda temporada verá la luz el próximo jueves 18 de septiembre en el prime time de La 1, apenas mes y medio después de su despedida.

La vuelta de Buenafuente se enmarca en un ambicioso arranque de temporada para La 1, que esta semana refuerza su parrilla con otros estrenos como 'Late Xou con Marc Giró' (martes 16 de septiembre) y la docuserie 'Los archivos secretos del NO-DO' (miércoles 17). A ellos se sumarán próximamente nuevas apuestas como la serie 'Sin gluten' y los concursos 'Trivial Pursuit' y 'Cuánto, cuánto, cuánto'.

Con estos movimientos, RTVE busca mantener la buena racha cosechada en los últimos meses y consolidar una oferta competitiva en el prime time, donde 'Futuro imperfecto' se perfila de nuevo como uno de sus grandes baluartes.