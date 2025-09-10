La hija de José Luis Gil actualiza su estado de salud: "Ya nada es igual, le cuesta comunicarse"

En 2021 José Luis Gil sufrió un ictus que estuvo a punto de acabar con su vida y, desde entonces, el actor conocido por interpretar a Juan Cuesta en la inolvidable 'Aquí no hay quien viva' ha tenido que dejar la interpretación.

Este miércoles, el plató de 'Y ahora Sonsoles' ha recibido a su hija, Irene Gil, que por primera vez ha hablado en televisión del estado de salud de su padre y ha detallado cómo fueron los momentos vividos en el hospital cuando el intérprete enfermó.

En la actualidad, uno de los problemas que padece José Luis Gil es la afasia, un trastorno que afecta a la manera de comunicarse. Su hija ha adelantado que "él sabe qué pasa" pero que cuando intenta decir algo no puede expresarse. "Le cuesta comunicarse y es un problemón para cualquiera", ha añadido.

El día que ocurrió todo lo ha definido como "una pesadilla total", recordando despertarse con "la llamada" de su madre. "Todo tu mundo cambia realmente. A partir de ahí ya nada es igual", ha seguido contando la hija del actor zaragozano.

Irene Gil ha explicado que "los médicos fueron demoledores" y ha contado lo difícil que ha sido para ella enfrentarse, además, a tener que crearse un perfil de Instagram para informar del estado de salud de su padre o responder a las preguntas de la gente, negando que haya "opacidad por parte de la familia".

"Yo estoy aquí, me ha costado, porque no es nuestro mundo. Él lo llevaba muy bien porque es parte de su trabajo. Es un momento en el que estás rodeado de incertidumbre", ha comentado.

En cuanto a los momentos en el quirófano, fueron "demoledores" porque les dijeron a ella y a su madre que la cosa estaba muy mal y que probablemente las secuelas fuesen "horribles". Pero después hubo un cambio y le subieron a planta "en menos de 24 horas". "Pasamos de preparado para lo peor a vamos a subirle a planta", ha rememorado.

Y ha lanzado un mensaje: "Lo que quiero trasladar es que hay enfermedades que, además de golpearte, se suma que no sabes nada. No es que yo no quiera contar nada, yo no sé nada. Esto pasa en un momento muy post pandemia. Estábamos con las mascarillas y solos en el hospital. Veníamos como de un parón de comunicación".