'El Hormiguero' se acuerda de Marta Jiménez y le brinda un bonito homenaje

'El Hormiguero' arrancó anoche su temporada número 20 y lo hizo con un impresionante 21,1% de share, consiguiendo el minuto de oro y superando a sus rivales en más de 13,8 puntos y 9,8 respectivamente. Anoche, más de 4,8 millones de espectadores sintonizaron Antena 3 en la visita de Bertín Osborne al plató de las hormigas más famosas de la televisión y tras el espectáculo de lunes realizado por 400 drones, que iluminaron el cielo de Madrid gracias a Umiles Group, Pablo Motos habló directamente a cámara y rindió un bonito homenaje en nombre de todo el equipo de 'El Hormiguero' a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' del programa de Antena 3 fue hallada muerta a los 34 años en julio en la provincia de Huesca, mientras practicaba salto base con paracaídas en la zona montañosa de Punta Calva. El maestro de ceremonias valenciano espetó el siguiente mensaje antes de dar paso al video realizado por el equipo del programa en honor a la joven madrileña. "Lo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante y como la mayoría sabéis, a principio de verano Marta Jiménez, nuestra 'mujer adrenalina' falleció a principios de verano haciendo salto base, que es lo que más le gustaba del mundo y esta noche queremos dedicarle el programa y recordarla con esa alegría contagiosa que siempre tenía". Con lágrimas en los ojos, Pablo Motos mandó un abrazo muy fuerte a la familia y dio paso a los mejores momentos de Marta Jiménez en el programa líder de la televisión española.

Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' que participó en 'El Hormiguero' el pasado mes de octubre, fue hallada muerta el domingo 13 de julio en la provincia de Huesca, mientras practicaba salto base con paracaídas en la zona montañosa de Punta Calva, situado en el municipal pirenaico de Plan perteneciente a la provincia aragonesa. La colaboradora del programa líder de la televisión española en el curso 24-25 ha fallecido a los 34 años de edad, según ha informado el medio local El Heraldo. Durante la mañana del domingo, alrededor de las 10:30 horas, una llamada de emergencia alertó a la Guardia Civil sobre un grave accidente ocurrido en una zona montañosa. Una mujer, residente de Huesca, se había lanzado en paracaídas desde una cresta y sufrió un percance fatal durante la maniobra. El helicóptero del cuerpo, con base en Benasque, se movilizó rápidamente hasta el lugar, donde los especialistas del equipo de rescate en montaña lograron ubicarla. Lamentablemente, al llegar al punto exacto del incidente, confirmaron que la víctima presentaba heridas mortales, imposibilitando cualquier intento de reanimación. El cuerpo fue trasladado en helicóptero hasta Boltaña y, posteriormente, llevado al Instituto de Medicina Legal en Huesca para los procedimientos forenses correspondientes, según la información proporcionada por el medio aragonés. En el terreno televisivo, una de las figuras más destacadas en las últimas temporadas de 'El Hormiguero' ha sido Marta Jiménez, apodada como la 'mujer adrenalina'. Su participación en la temporada 18 dejó una fuerte impresión en el público gracias a sus arriesgados desafíos, y este último año volvió a demostrar su audacia al reincorporarse al programa para superar nuevas pruebas de alto riesgo. Uno de los momentos más impactantes se vivió el 1 de octubre, cuando realizó un salto base desde una grúa a más de 60 metros de altura. El acto fue tan extremo que incluso el presentador, Pablo Motos, confesó haber sufrido un ataque de pánico durante los ensayos. La hazaña concluyó con Marta aterrizando en el aparcamiento junto al plató, dejando sin palabras a la audiencia.