‘El Hormiguero’ celebrará su programa número 3.000 con Laura Pausini como invitada de honor

El Hormiguero está a punto de alcanzar un nuevo hito en su historia. El próximo lunes 27 de octubre, el programa de Pablo Motos celebrará su emisión número 3.000, una cifra al alcance de muy pocos formatos televisivos diarios y que refleja su vigencia tras dos décadas en antena.

Durante la emisión de este martes, el propio presentador anunció en directo que el programa contará con una invitada de excepción: Laura Pausini, una de las artistas más queridas por el público y habitual del espacio de Antena 3. “Tengo una noticia importante: el lunes que viene vamos a celebrar los 3.000 programas de El Hormiguero con Laura Pausini”, adelantó Motos ante su audiencia, sin revelar más detalles sobre la estructura o el contenido especial del episodio.

La cantante italiana forma parte del “Club Platino” del programa, reservado para los invitados que más veces han pasado por su mesa. Su presencia promete una velada cargada de humor, música y recuerdos, en la línea de las grandes celebraciones del formato.

La última ocasión en la que El Hormiguero conmemoró una cifra redonda fue en junio de 2022, cuando alcanzó los 2.500 programas. Aquella entrega repasó momentos inéditos del programa, mostró curiosidades del equipo y reveló por primera vez la identidad de la traductora de las entrevistas internacionales. Todo apunta a que el próximo lunes el formato volverá a abrir su archivo para celebrar una fecha histórica en la televisión española.