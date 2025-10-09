'El Hormiguero' despide la semana con la visita del actor José Sacristán

Hoy jueves para cerrar la semana, 'El Hormiguero' recibe a todo un tótem de nuestro cine, José Sacristán. El legendario actor español presenta 'El hijo de la cómica', su nueva obra de teatro que llega a Madrid en abril de 2026, pero inicia gira en Avilés el próximo 24 de octubre.

José Sacristán dirige y actúa en 'El hijo de la cómica', cuya sinopsis retrata un viaje emocional a través de la memoria familiar y la herencia artística. El autor reflexiona sobre cómo Miguel Delibes le enseñó a observar el mundo y Fernando Fernán-Gómez le enseñó a escucharlo, hilando esas lecciones con las historias de las mujeres que marcaron su vida: Fernanda López, su bisabuela de Valdelaguna, y Carolina Gómez, la abuela costurera que lo acompañó en la infancia. A través de recuerdos, anécdotas y coincidencias, la pieza traza un retrato generacional de mujeres valientes, oficios humildes y sueños de libertad, donde la búsqueda de identidad y el deseo de “llegar a ser alguien” se entrelazan con la pasión por el arte y la palabra. Una obra que combina ternura, humor y melancolía para rendir homenaje a la memoria y al poder de contar historias. Este es el calendario de la obra de teatro, que empieza en Avilés este próximo viernes 24 de octubre:

24, 25 y 26 de octubre en el Teatro Valdés de Avilés

30 y 31 de octubre más 1,2,5,6,7,8 y 9 en el Teatro Olympia de Valencia

14, 15, 16 de noviembre en el Teatro Isabel La Católica de Granada

13 y 14 diciembre en el Gran Teatro de Huelva

20 de diciembre en el Palau de Altea

27 y 28 de febrero más 1 de marzo de 2026 en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Desde 29 de abril hasta el 28 de junio de 2026 en el Teatro Bellas Artes de Madrid

Ana Mena conquista a la audiencia

La visita de la cantante y actriz española, que cantó en primicia su nuevo single 'Lárgate', conquistó a la audiencia con un share 15,7% y 4.051.000 espectadores únicos. El programa de las hormigas más famosas de la televisión superaron en +8,6 y +1,3 puntos a sus rivales directos.