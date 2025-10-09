Actualidad
'El Hormiguero' despide la semana con la visita del actor José Sacristán
El célebre intérprete madrileño de 88 años presenta su nueva obra de teatro, 'El hijo de la cómica'
Hoy jueves para cerrar la semana, 'El Hormiguero' recibe a todo un tótem de nuestro cine, José Sacristán. El legendario actor español presenta 'El hijo de la cómica', su nueva obra de teatro que llega a Madrid en abril de 2026, pero inicia gira en Avilés el próximo 24 de octubre.
José Sacristán dirige y actúa en 'El hijo de la cómica', cuya sinopsis retrata un viaje emocional a través de la memoria familiar y la herencia artística. El autor reflexiona sobre cómo Miguel Delibes le enseñó a observar el mundo y Fernando Fernán-Gómez le enseñó a escucharlo, hilando esas lecciones con las historias de las mujeres que marcaron su vida: Fernanda López, su bisabuela de Valdelaguna, y Carolina Gómez, la abuela costurera que lo acompañó en la infancia. A través de recuerdos, anécdotas y coincidencias, la pieza traza un retrato generacional de mujeres valientes, oficios humildes y sueños de libertad, donde la búsqueda de identidad y el deseo de “llegar a ser alguien” se entrelazan con la pasión por el arte y la palabra. Una obra que combina ternura, humor y melancolía para rendir homenaje a la memoria y al poder de contar historias. Este es el calendario de la obra de teatro, que empieza en Avilés este próximo viernes 24 de octubre:
- 24, 25 y 26 de octubre en el Teatro Valdés de Avilés
- 30 y 31 de octubre más 1,2,5,6,7,8 y 9 en el Teatro Olympia de Valencia
- 14, 15, 16 de noviembre en el Teatro Isabel La Católica de Granada
- 13 y 14 diciembre en el Gran Teatro de Huelva
- 20 de diciembre en el Palau de Altea
- 27 y 28 de febrero más 1 de marzo de 2026 en el Teatro Arriaga de Bilbao.
- Desde 29 de abril hasta el 28 de junio de 2026 en el Teatro Bellas Artes de Madrid
Ana Mena conquista a la audiencia
La visita de la cantante y actriz española, que cantó en primicia su nuevo single 'Lárgate', conquistó a la audiencia con un share 15,7% y 4.051.000 espectadores únicos. El programa de las hormigas más famosas de la televisión superaron en +8,6 y +1,3 puntos a sus rivales directos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar