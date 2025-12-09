'El Hormiguero'no entiende de festivos. El programa liderado por Pablo Motos fue anoche el más visto de la televisión española durante el día de la Inmaculada Concepción, conquistando el share de la pequeña pantalla con una media de espectadores de 1.617.000 espectadores (12,6% de cuota). Más de 3.8 millones de espectadores conectaron en el algún momento con el programa de las hormigas más célebres de la televisión, que fue testigo del origen de uno de los videojuegos más famosos de la historia. 'El Hormiguero' desvela el origen del Tetris con su creador, Alekséi Pázhitnov, que estuvo presente en el plató de Antena 3.

Durante su visita a 'El Hormiguero', Alekséi Pázhitnov detalló cómo un simple pasatiempo terminó convirtiéndose en uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Explicó que, en sus inicios, él era programador de sistemas serios en la Unión Soviética y que diseñar pequeños juegos era únicamente una forma de desconectar. Nunca imaginó que aquel entretenimiento personal acabaría conquistando el mundo. Todo comenzó con un puzle físico compuesto por piezas formadas por cinco cuadrados, un rompecabezas que exigía paciencia y alrededor de cuarenta minutos para completarlo. Sin embargo, cuando se resolvía, el desafío se agotaba: las piezas volvían a la caja y no quedaba más por hacer. Esa sensación de final inmediato hizo que Pázhitnov fantaseara con una versión más dinámica, una en la que esos bloques pudieran moverse en tiempo real y exigieran agilidad. Cuando empezó a programar en un ordenador extremadamente limitado, sin gráficos ni sonido, solo disponía de símbolos básicos para representar las figuras. Aquellas restricciones técnicas, lejos de frenarle, despertaron una creatividad inesperada y pronto descubrió que rotar las piezas sobre la pantalla tenía un encanto especial. Así germinó la idea que acabaría originando Tetris.

Pázhitnov profundizó también en lo complicado que fue dar vida a Tetris en un entorno tecnológico tan primitivo. Programar sin apoyo visual o sonoro convertía cada avance en un pequeño triunfo, pero el ingeniero encontró diversión en dominar esa simplicidad. Tras comprobar que las piezas rotaban y caían con naturalidad, entendió que tenía entre manos una mecánica adictiva, aunque ni siquiera entonces imaginó el impacto mundial que alcanzaría. De hecho, tal como recordó Pablo Motos, el creador tardó una década en cobrar por su invento debido a que, al desarrollarlo bajo el control de la Unión Soviética, todos los beneficios quedaban en manos del Estado. Él, mientras tanto, seguía viviendo en un modesto apartamento comunista mientras otros empezaban a enriquecerse con su creación. Aun así, Pázhitnov aseguró que lo que realmente le llena es ver la magnitud que ha alcanzado su obra: campeonatos internacionales, jugadores que entrenan horas cada día y sueños cumplidos como ver Tetris proyectado en la fachada de un edificio o imaginarlo en el cielo mediante drones. Incluso comentó su colaboración con Ernö Rubik, creador del famoso cubo, con quien ha diseñado un híbrido que siempre lleva consigo.