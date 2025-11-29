'El Hormiguero' inicia a lo grande el último mes del año 2025 con 8 invitados

Empieza la primera semana de Diciembre en el plató de 'El Hormiguero' con 8 invitados de lujo para iniciar de la mejor manera posible el último mes de 2025 en el programa líder de la televisión española

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

La semana arranca fuerte en 'El Hormiguero' con las visitas de Guillermo Francella y Javier Veiga el lunes, quienes presentarán su nueva película 'Playa de Lobos', un thriller emocional que llega a los cines el 5 de diciembre y en el que dos desconocidos viven un encuentro cargado de tensión. El martes será el turno de Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega, que acudirán al programa para hablar de 'Las hijas de la criada', la gran apuesta de ficción de Atresplayer basada en la novela homónima de Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023. La serie, ambientada en un pazo gallego a inicios del siglo XX, ya está disponible en la plataforma.

La segunda mitad de la semana continuará con rostros muy conocidos del programa. El miércoles, Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella presentarán 'La Navidad en sus manos 2', la nueva entrega de la comedia navideña que llega a Netflix el 5 de diciembre y en la que su protagonista vuelve a enfrentarse a un caos festivo de grandes dimensiones. El jueves cerrará la semana Óscar Casas, que hablará sobre 'Me has robado el corazón', una comedia romántica con tintes de road movie que se estrena el mismo día, y donde interpreta a un joven ingeniero que se ve envuelto en una fuga tras un robo y acaba implicando a una chica que conoce por una app de citas.