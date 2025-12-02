'El Hormiguero' recibe a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega para hablar del éxito de atresplayer, 'Las hijas de la criada'

'El Hormiguero' recibe este martes a Verónica Sánchez y a la escritora y periodista Sonsoles Ónega, dos de las protagonistas del creciente éxito de 'Las hijas de la criada', la producción original de atresplayer que se ha convertido en uno de los títulos más comentados del momento.

El exitoso relato de la maestra de ceremonias vespertina de Antena 3 (que se convirtió en el libro más vendido ese año) llega en formato serie, con ocho capítulos de 50 minutos cada uno de ellos que adaptará las 480 páginas del superventas de Sonsoles Ónega. Estos ocho episodios, grabados en Madrid, Galicia y Canarias, están protagonizados por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, caracterizadas como sus personajes de Inés, Renata, Clara y Catalina. En el resto del reparto, encontramos a grandes actores de la talla de Alain Hernández, junto a Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara. La ficción también llegará al prime time de Antena 3.

Sinopsis de 'Las hijas de la criada'

Ambientada a comienzos del siglo XX, 'Las hijas de la criada' es un drama que retrata la complejidad de la época a través de la historia de los Valdés, una influyente familia gallega. La trama se mueve entre el pazo de Espíritu Santo y una Cuba marcada por su pasado colonial, donde afloran pasiones prohibidas, rivalidades, traiciones y secretos inconfesables. En 1900 nacen dos niñas: Clara (interpretada por Judith Fernández) es hija de Renata, la criada (Carlota Baró), mientras que Catalina (interpretada por Martina Cariddi) es la descendiente legítima de don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez). El destino se tuerce cuando una venganza inesperada altera la vida de ambas y obliga a doña Inés a enfrentarse al desamor, al abandono y a una encarnizada lucha de poder para garantizar que su auténtica hija sea reconocida como heredera, en un tiempo en el que las mujeres estaban relegadas y sin voz sobre sus propias vidas.

Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega, una gran trayectoria en televisión

Verónica Sánchez se ha consolidado como una figura imprescindible de la interpretación española gracias a su versatilidad en series tan populares como 'Los Serrano', 'Sin identidad' o 'Sky Rojo'. Por su parte, Sonsoles Ónega ha construido una sólida trayectoria tanto en el periodismo televisivo como en la literatura, ámbito en el que destacó con 'Las hijas de la criada', obra ganadora del Premio Planeta 2023 y que ahora da el salto a su primera gran adaptación audiovisual.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana miércoles, Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella presentarán 'La Navidad en sus manos 2', la nueva entrega de la comedia navideña que llega a Netflix el 5 de diciembre y en la que su protagonista vuelve a enfrentarse a un caos festivo de grandes dimensiones. El jueves cerrará la semana Óscar Casas, que hablará sobre 'Me has robado el corazón', una comedia romántica con tintes de road movie que se estrena el mismo día, y donde interpreta a un joven ingeniero que se ve envuelto en una fuga tras un robo y acaba implicando a una chica que conoce por una app de citas.