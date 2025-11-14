Iker Jiménez aborda en ‘Horizonte’ el polémico mensaje de Pablo Iglesias que indigna a José Ismael, periodista agredido en Pamplona: "No salgo de mi asombro"

Iker Jiménez tuvo en el plató al periodista compañero de 'El Español' José Ismael Martínez y juntos abordaron la agresión sufrida este último por parte de un grupo abertzale mientras cubría una manifestación en Pamplona. José Ismael puso el foco de forma directa en el exvicepresidente del Gobierno de España y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, comentando el periodista de 'El Español' que "no sale de su asombro" ante las palabras de Pablo Iglesias hacia su persona, calificándolas de "señalamiento público y justificación velada de la agresión".

Las palabras de Pablo Iglesias a las que hizo referencia José Ismael Martínez en 'Horizonte' nos remontan a hace unas semanas, cuando ambos intercambiaron mensajes por la red social X (antiguo Twitter) debido a un reportaje del periodista de 'El Español' sobre un curso impartido por el exlíder de la formación morada, quien acusó a José Ismael de infiltrado. "No solo no se solidariza, sino que prácticamente justifica la agresión y siembra dudas insinuando que yo pasaba información a la policía" espetó el periodista en el magacín nocturno de Cuatro liderado por Iker Jiménez, poniendo en el foco a Pablo Iglesias, acusándolo de "señalamiento público".

José Ismael estuvo acompañado en plató por Jorge Calabrés, subdirector de su periódico, que defendió a su compañero tras el "señalamiento" de Pablo Iglesias, calificando de "gravísimo" las palabras del que fuera vicepresidente del Gobierno de España, alertando además del "peligro que corre la libertad de prensa en nuestro país", espetando que estudiaran acciones legales contra el exlíder de Podemos.