Iker Jiménez vuelve a Cuatro por partida doble con 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte'

La presencia de Iker Jiménez volverá a poblar las noches de Cuatro a partir de este domingo con el estreno de la temporada 21 de 'Cuarto Milenio' y el regreso de 'Horizonte' el próximo jueves 11 de septiembre en el inicio del nuevo curso televisivo.

La primera cita con las nuevas entregas del programa más longevo del canal será el 7 de septiembre a partir de las 22:40 horas. El periodista y Carmen Porter inaugurarán la temporada con un reportaje especial sobre Hiroshima cuando se cumplen 80 años desde que Estados Unidos lanzara la primera bomba atómica sobre la ciudad nipona.

A través de nuevas secciones, revelarán exclusivas y contarán con contenidos innovadores que indagarán en los seres que habitan en la oscuridad de la noche, los misterios de los camposantos o increíbles experimentos sobre el estudio del ser humano.

Ante la cantidad de años que el espacio enfocado principalmente en el mundo del misterio lleva en antena, su maestro de ceremonias advierte que "es un milagro que siga vivo después de 20 temporadas de emisión ininterrumpida, en la misma cadena y con el mismo presentador".

"Es un ejemplo de resistencia y un ejemplo de que las historias que contamos y cómo las contamos interesan al gran público", ha asegurado Iker Jiménez, que también volverá con nuevas entregas de 'Horizonte', tal y como ha anunciado la cadena a través de un vídeo promocional.

"Como ustedes saben, y como yo sé también, hay mucha tela que cortar. Vuelve 'Horizonte' y lo hace con grandes sorpresas, se lo aseguro. Jueves día 11 regresamos", ha anunciado el periodista antes del estreno.

Nuevas secciones en 'Cuarto Milenio'

El programa producido por Mediaset incorpora un nuevo sistema de trabajo que permitirá al equipo de reporteros del programa aproximarse al misterio de manera sencilla e intimista. Bajo el nombre 'Modo incógnito', cada reportero llevará una cámara de visión nocturna y podrá introducirse en solitario y en mitad de la noche en lugares supuestamente encantados con pocos elementos para no distorsionar la paz del recinto.

"Tenemos la sensación de que estos fenómenos son elusivos y que necesitan de un clima especial para manifestarse. Por ello vamos a enviar a nuestros reporteros con tan solo una cámara o un teléfono móvil para poder visitarlos desde un punto de vista totalmente diferente", ha explicado Iker Jiménez.

Otras secciones que se estrenarán en la nueva temporada son 'Camposanto’ y 'Nocturnos'. Nacho Navarro se pondrá al frente de la primera para adentrarse en los más extraños, misteriosos y enigmáticos cementerios de España y de otros países para dar a conocer su historia, sus misterios y sus leyendas.

En cuanto a la segunda, será Javier Pérez Campos quien narre diversas historias de seres que se mueven entre las sombras de la noche. Cazadores que coleccionan macabros trofeos, hogares que esconden siniestros secretos bajo los cimientos o jinetes condenados a cabalgar eternamente son algunos de los protagonistas de estos relatos.

Por último, Iker Jiménez ahondará en diversos experimentos que se llevaron a cabo para estudiar al ser humano y que hoy en día podrían parecer ficción en 'Experimento', una sección sin periodicidad fija.