Iñaki López cambia de registro para presentar 'Tesoro o cacharro', el nuevo concurso de laSexta

Iñaki López le ha cogido el gusto al mundo de los concursos y tras hacer pareja como concursante con Roberto Leal en 'Lopez y Leal contra el canal', será el presentador de 'Tesoro o cacharro', el nuevo formato que está preparando laSexta para estrenar próximamente.

De esta forma, el presentador de 'Más vale tarde' emprenderá una nueva aventura pero sin cambiar de canal, como ya lo hiciera con el anterior concurso que se retransmitió en Antena 3. Asimismo, la cadena de Atresmedia ya ha comenzado a promocionar el programa en sus redes sociales y en Atresplayer aparece la imagen del periodista al frente del nuevo formato.

"¿Es el zapato con el que Penélope Cruz recogió su Óscar de 2009 o un zapato que te encuentras al fondo del altillo en casa de tus tíos? Si lo sabes, ganas", recita el primer vídeo promocional.

El programa, en el que una pareja de concursantes tratará de llevarse a casa 50.000 euros, consiste en descubrir el tesoro entre doce cacharros. Ante ellos tendrán un escaparate formado por 12 objetos: algunos son obras de arte, otros son de un estilo más moderno o más pop... y habrá otros que, simplemente, serán inclasificables.

Para seleccionar el objeto más caro, los concursantes tendrán que ir eliminando, uno a uno, el resto de productos. ¿Y cómo lo harán? Gracias a la información que de cada uno de ellos les ofrezca el experto, Marc Flotats (coleccionista, comerciante y experto en antigüedades y objetos curiosos). El dinero que se llevarán a casa corresponderá al valor del objeto con el que lleguen al final del concurso.

'Tesoro o cacharro' es la adaptación española de 'Trash or Treasure', el formato sueco que Atresmedia ha comprado y que producirá junto a Cuarzo Producciones, productora de programas como 'La Roca' o 'La isla de las tentaciones'.