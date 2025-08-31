Iñaki López y Cristina Pardo vuelven a ‘Más Vale Tarde’ con humor y "pocas ganas de política"

El próximo lunes 1 de septiembre marcará la vuelta al trabajo para muchos españoles y también para Iñaki López y Cristina Pardo, que retomarán las riendas de ‘Más Vale Tarde’ tras varias semanas de descanso. Durante su intervención en directo este viernes, los presentadores conectaron con sus sustitutas de verano, María Lamela y Marina Valdés, para compartir cómo han sido sus vacaciones.

Con el tono distendido que les caracteriza, no faltaron las bromas. López ironizó sobre su aparición inesperada en el programa: “¿Esto lo cobramos a parte o qué es esto?”, mientras que Pardo reconocía con sarcasmo que, tras repasar los temas de actualidad que les esperan, pensó: “madre mía, qué ganas de volver”.

Ambos confesaron haber desconectado bastante de la información diaria. Cristina Pardo admitió que solo veía las noticias por la mañana para “mantener un cierto orden” y así olvidarse hasta el día siguiente. En el caso de Iñaki López, el periodista fue más tajante: decía escuchar los boletines de los lunes para después abstraerse toda la semana, algo en lo que sus hijos tuvieron mucho que ver. “El 80% de mis vacaciones lo he dedicado a recoger el salón”, bromeó.

De cara a la nueva temporada, las expectativas son claras. López no confía en un curso tranquilo y anticipa que la política seguirá marcando la agenda con sorpresas “a cuál más desagradable”. Pardo, por su parte, cree que el programa volverá a estar condicionado por la actualidad judicial y la acción de la UCO, como sucedió el año pasado. Su único deseo es que no aumente la polarización política, aunque advierte de que los próximos meses serán intensos.

Con el humor como escudo y las meriendas como pequeño consuelo —según confesó López—, los presentadores ya calientan motores para una temporada que promete ser caliente en lo político y entretenida en lo televisivo.