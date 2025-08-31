‘Informe Semanal’ se suma a la revolución en RTVE con la salida de Lara Siscar

La revolución en los informativos de RTVE también alcanza a uno de sus programas más emblemáticos. Este sábado, Lara Siscar se despidió de ‘Informe Semanal’, poniendo fin a un año y medio al frente del formato tras recoger el testigo de Ana Blanco. Con un mensaje de agradecimiento y la promesa de “una nueva etapa que está a punto de empezar”, la periodista cerró su última entrega como presentadora.

Su salida se enmarca en el carrusel de movimientos que la corporación pública ha activado desde este lunes 1 de septiembre. A los relevos en el ‘Telediario fin de semana’, que pasarán a estar conducidos por Marc Sala y Lourdes Maldonado, se suma el regreso de Pepa Bueno al frente del ‘Telediario 2’ trece años después. También el ‘Telediario Matinal’ arranca etapa con Lorena Baeza junto a Álex Barreiro.

Aunque RTVE no ha desvelado quién tomará el relevo en ‘Informe Semanal’ ni cuál será el nuevo destino de Lara Siscar, su adiós confirma que la cadena atraviesa un momento de ajustes continuos. Cambios que buscan revitalizar sus informativos pero que también transmiten la sensación de una televisión en permanente renovación.