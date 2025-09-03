La insólita petición de Sergio Ramos para renovar: quería ser el próximo entrenador del Real Madrid

Sergio Ramosha abierto su corazón y se ha sincerado con el madridismo a través de la música. 'Cibeles' es su primera canción en solitario y la piedra angular de un nuevo proyecto personal con el que aspira ganar un Grammy. En ella relata, según las explicaciones que el defensa espetó en 'El Hormiguero', su historia de amor con el Real Madrid y todo lo bueno que ha vivido en el conjunto de Chamartín, aunque no todo el mundo esta en sintonía con el sevillano, ya que señalan que la letra tiene un mensaje oculto a Florentino Pérez por su no renovación con el equipo blanco en el año 2021. Cristina Pardo, quien lidera las tardes de laSexta junto a Iñaki López en 'Más Vale Tarde', ha revelado la intrahistoria de esta fallida negociación entre Sergio Ramos y el presidente del Real Madrid, revelando además las exigencias del futbolista nacido en Camas el 30 de marzo de 1986, en el que además de un salario bastante elevado, estaba la condición de ser el futuro entrenador del Real Madrid una vez finalizará su compromiso contractual como jugador con el club.

60 millones brutos al año y los mandos del equipo en la presente temporada

En 'Cibeles' conocemos la versión de Sergio Ramos, quien relata en la letra de su canción que él nunca quiso irse del Real Madrid y que su marcha se debe a decisiones de terceras personas. Según la periodista de laSexta, estas palabras han sorprendido en el Real Madrid y fuentes cercanas al club le han revelado a 'Más Vale Tarde' las exigencias de Ramos para seguir vistiendo la camiseta blanca, unas condiciones bastante alejadas de las ofrecidas por Florentino Pérez.

El Real Madrid ofrecía un solo año de renovación, ya que la filosofía del club en cuanto a nuevos contratos de jugadores que superan los 32 años es ampliar su vinculación una sola temporada, condición que no gustó a Sergio Ramos, quien exigía renovar por 4 años (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025) y 60 millones de euros brutos. Las peticiones del campeón del Mundo y de Europa con nuestro país no quedaban aquí, ya que una vez que terminará su contrato imponía ser el nuevo entrenador del conjunto blanco, por lo que si todo esto se hubiese cumplido, sería el camero quien ocuparía actualmente el banquillo del Santiago Bernabéu en vez de Xabi Alonso. Una negociación fallida, que dio para hablar durante semanas en las tertulias deportivas y que cuatro después, seguirá siendo relevante gracias al primer hit en solitario de Sergio Ramos.