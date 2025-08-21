'El intermedio' prepara su regreso más especial y "necesario que nunca" con un nuevo plató

Tras dos meses de vacaciones, El Gran Wyoming y compañía están preparados para volver con nuevos programas de 'El Intermedio', que será más especial porque el próximo año celebrarán 20 años de su estreno en laSexta, coincidiendo con el nacimiento de la cadena.

Atresmedia ha comenzado a promocionar su regreso con un vídeo en el que retrata la naturaleza del formato y anuncia la nueva temporada: "Más rebelde, más valiente, más provocador, más crítico, 'El Intermedio', más necesario que nunca".

Con el objetivo de continuar haciendo historia, 'El Intermedio' se prepara para encender de nuevo las luces de su plató que, según informó 'Informalia' a mediados de julio, será renovado y estrenará una nueva imagen.

Cuando el programa producido por Globomedia se estrenó en 2006, la televisión española vivía un momento de efervescencia. Sin embargo, pocos podrían predecir que, con su carácter satírico, se convertiría en una de las citas ineludibles de la noche televisiva. La longevidad del programa, no es casualidad. Su éxito radica en una fórmula que, con el tiempo, ha demostrado ser tan sólida como adaptable.

Wyoming, con su mezcla de ironía, cinismo y un toque de ternura oculta, se ha convertido en el maestro de ceremonias perfecto. Su capacidad para diseccionar discursos políticos, señalar incoherencias y, sobre todo, provocar la risa del espectador, es la columna vertebral del programa. Pero el mérito no es solo suyo. A lo largo de estos 20 años, 'El Intermedio' ha sabido rodearse de un elenco de colaboradores que han sabido enriquecer la propuesta con sus propios estilos y puntos de vista.