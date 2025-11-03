Javier Cámara, ganador del premio Goya a mejor actor, presenta su nuevo proyecto en 'El Hormiguero' esta noche. El actor riojano dará el pistoletazo de salida en el mes de noviembre del programa líder de la televisión española y revelará todos los detalles de 'Yakarta', la nueva ficción de Movistar Plus+ que protagoniza junto a Carla Quílez y que llega al catálogo de contenidos de la plataforma este jueves 6 de noviembre.

Creada por Diego San José ('Vota Juan', '8 apellidos vascos'), la trama sigue a José Ramón Garrido, un antiguo jugador olímpico de bádminton que trabaja como profesor de educación física en un instituto de Vallecas. Su vida cambia al descubrir en una joven alumna una promesa del deporte, lo que le brinda la posibilidad de redimirse. La serie aborda temas como las segundas oportunidades, el esfuerzo y la búsqueda de los sueños, en sintonía con los grandes relatos deportivos del cine y la televisión.

Javier Cámara, todo un ganador del Goya y condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Nacido el 19 de enero de 1967 en Albelda de Iregua, Logroño, Javier Cámara es un reconocido actor español, que estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, compaginando sus estudios con trabajos ocasionales, como el de acomodador de cine. Su carrera comenzó en el teatro con obras como 'El caballero de Olmedo' en 1991, y en televisión con la serie '¡Ay Señor, Señor!' en 1994. Alcanzó la fama con la serie '7 vidas' (1999-2001) y su participación en películas como 'Torrente: el brazo tonto de la ley' y 'Lucía y el sexo'. Su colaboración con Pedro Almodóvar en 'Hable con ella' en 2002 lo consolidó como uno de los actores más populares de España. A lo largo de su carrera, ha trabajado en títulos destacados como 'Torremolinos 73', 'La mala educación' y 'Alatriste'. Ha ganado dos premios Goya: en 2014 por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y en 2016 por 'Truman'. Además, ha tenido proyección internacional con su participación en series como 'The Young Pope' y 'Narcos'. En 2022, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Resto de los invitados de 'El Hormiguero' para esta semana

El martes, turno para una visita doble con los actores William Levy y Paula Echevarría, protagonista de nueva serie de SkyShowtime 'Camino a Arcadia', que sigue a una familia que llega a Canarias pero el pasado les persigue tras unos violentos actos producidos en México. El miércoles será turno del cantante Sergio Dalma, quien sigue activo dentro del panorama musical, publicando su nuevo disco 'Ritorno a Vía Dalma', en el que el cantante ha regresado a Italia y ha colaborado con grandes artistas de la talla de Mina, Laura Pausini o Battiato. Además, el intérprete de Sabadell recorrerá España con una nueva gira que surge de este último trabajo profesional. El jueves, Juan del Val (ganador del Premio Planeta 2025) visitará 'El Hormiguero' para presentar su novela 'Vera, una historia de amor', que llega a las mejores librerías tanto físicas como digitales de nuestro país este miércoles.