Jeremy Allen White desvela cómo se preparó para interpretar a Bruce Springsteen: "Intentaba vestirme como él"

Después de sufrir una caída en Indonesia, el actual campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, ha tenido que cancelar su visita a 'El Hormiguero', prevista para este martes. En su lugar, Pablo Motos ha recibido al actor Jeremy Allen White, que desde 2022 interpreta a Carmy en la aclamada serie de Disney Plus, 'The Bear'.

El intérprete estadounidense estrenará el 24 de octubre la película 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', en la que encarna al cantante y guitarrista y para la que ha estado estudiando durante seis meses. Cuando se lo propusieron, el actor ha admitido que le dio miedo "decepcionar a todo el mundo" porque en ese momento no sabía ni "tocar la guitarra" ni cantar. El proceso de aprendizaje fue muy largo, pero agradece que "el Boss" le acompañara durante "gran parte del rodaje" y le apoyara en la preparación.

Para meterse en la piel del artista, Jeremy ha recordado que no paraba de escuchar su música "constantemente", así como su voz. "También leí sus memorias, intentaba cantar como él, vestirme como él constantemente, la verdad es que me obsesioné muchísimo", ha asegurado.

"Mis hijos fueron los primeros que me dijeron para ya, deja la guitarra", ha comentado entre risas, admitiendo que "llevaba plantillas para que la postura fuera otra y ser más alto", además de ponerse lentillas para cambiar el color de sus ojos.

Asimismo, ha desvelado que 'Born in the U.S.A.' es la canción más difícil, porque es "muy exigente físicamente" y no tuvo tiempo para "aprender a cantar con el diafragma", aunque le quita importancia porque "incluso a Bruce le cuesta" y en algunos conciertos, si no se ve preparado, pide no cantarla.

La película, según ha explicado Jeremy, mostrará a un Bruce "mucho más introspectivo" en un momento de su trayectoria en el que "está tomando unas decisiones que van a abrir a su vida la posibilidad de ser un buen marido". Una historia que también se sumergirá en el pasado del artista y la relación con su padre.

Preguntado por Pablo Motos, el invitado de este martes también ha revelado las palabras que le trasladó el cantante tras haber visto la producción: "Me alegro mucho de tener esto, muchas gracias por entregarte en cuerpo y alma, que sé que no ha sido fácil".

Cantar como Bruce ante Springsteen

Durante la entrevista, Jeremy Allen White ha relatado cómo fue la primera vez que se encontró con Bruce Springsteen. "Fue en Londres, en Wembley, antes de un concierto de Bruce, iba a tocar ante 90.000 personas. Nunca lo había visto en directo, me invitaron a la prueba de sonido. Nuestro primer encuentro fueron 15 minutos en el centro del escenario con el estadio vacío, pasé luego un rato con él en el camerino y hablamos del guion y de por qué era esta historia y este período de su vida".

El actor ha añadido que presenció la actuación con los amigos y la familia del Boss entre bastidores, pero que "de vez en cuando le veía acercarse y empezaba a mirar", una mirada que se posaba en los ojos del intérprete "para intentar pasarme su energía que estaba recibiendo de los fans".

Asimismo, durante la grabación del largometraje tuvo que cantar delante de Bruce. "Hice una actuación en directo para un grupo como de 300 actores y él salió antes que yo a presentarme, se emocionaron y me trasladaron esa energía. Yo me sentí como el Boss, me perdí completamente en el personaje, alguien dijo corte y se quedaron completamente callados e inmediatamente me acordé que no era él", ha comentado.

