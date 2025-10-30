Josep María Mainat, creador de 'Operación Triunfo, revela la mayor diferencia con 'Gran Hermano': "Muestran a personas que no hacen nada"

El creador de 'Operación Triunfo', Josep María Mainat, ha explicado en el podcast 'Vidas contadas' la gran diferencia entre el talent show y 'Gran Hermano' y recuerda las audiencias récord del programa, que llegaron a rozar el 90 % de share durante la actuación de Rosa López camino a Eurovisión.

Josep María Mainat, productor y creador de 'Operación Triunfo', ha explicado la gran diferencia entre su formato y 'Gran Hermano'. Según él, mientras el reality de convivencia mostraba a personas que “no hacían nada”, 'OT' ofrecía una experiencia aspiracional: jóvenes con talento luchando por cumplir su sueño artístico. Esa combinación entre la emoción del directo, el aprendizaje y el vínculo con los concursantes convirtió el programa en un fenómeno social. “La gente se levantaba y ponía el canal 24 horas, era el sueño de poder mirar por una mirilla cómo un grupo de personas vive y crece”, señaló Mainat.

Audiencias irrepetibles en 'Operación Triunfo': el fenómeno del 90 % de share

Mainat recordó también las impresionantes cifras de audiencia que marcó la primera edición de 'Operación Triunfo'. El programa llegó a registrar un 60 % de share habitual, y durante la votación en Eurovisión con Rosa López (“Rosa de España”) la cuota de pantalla alcanzó un asombroso 90 %. “Fue una locura colectiva, toda España estaba pendiente de sí Rosa ganaba o no ganaba”, afirmó el productor. Un fenómeno televisivo sin precedentes que, según él, no se ha vuelto a repetir en la historia de la televisión española.