Acceso

Televisión Programas

Comparación

Josep María Mainat, creador de 'Operación Triunfo, revela la mayor diferencia con 'Gran Hermano': "Muestran a personas que no hacen nada"

El productor de televisión y creador de 'Operación Triunfo' analiza la gran diferencia entre el concurso musical y el mítico reality de Telecinco

Rosa, durante su participación en Eurovisión 2002 tras la primera edición de 'Operación Triunfo'
Rosa, durante su participación en Eurovisión 2002 tras la primera edición de 'Operación Triunfo'RTVE
Javier Corpas
Madrid Creada:
Última actualización:

El creador de 'Operación Triunfo', Josep María Mainat, ha explicado en el podcast 'Vidas contadas' la gran diferencia entre el talent show y 'Gran Hermano' y recuerda las audiencias récord del programa, que llegaron a rozar el 90 % de share durante la actuación de Rosa López camino a Eurovisión.

Josep María Mainat, productor y creador de 'Operación Triunfo', ha explicado la gran diferencia entre su formato y 'Gran Hermano'. Según él, mientras el reality de convivencia mostraba a personas que “no hacían nada”, 'OT' ofrecía una experiencia aspiracional: jóvenes con talento luchando por cumplir su sueño artístico. Esa combinación entre la emoción del directo, el aprendizaje y el vínculo con los concursantes convirtió el programa en un fenómeno social. “La gente se levantaba y ponía el canal 24 horas, era el sueño de poder mirar por una mirilla cómo un grupo de personas vive y crece”, señaló Mainat.

Audiencias irrepetibles en 'Operación Triunfo': el fenómeno del 90 % de share

Mainat recordó también las impresionantes cifras de audiencia que marcó la primera edición de 'Operación Triunfo'. El programa llegó a registrar un 60 % de share habitual, y durante la votación en Eurovisión con Rosa López (“Rosa de España”) la cuota de pantalla alcanzó un asombroso 90 %. “Fue una locura colectiva, toda España estaba pendiente de sí Rosa ganaba o no ganaba”, afirmó el productor. Un fenómeno televisivo sin precedentes que, según él, no se ha vuelto a repetir en la historia de la televisión española.

Accede a tu cuenta para comentar
Client Challenge