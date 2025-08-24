Josep Pedrerol tiene claro que este año el Barcelona ganará la Champions League

'El Chiringuito de Jugones' regresaba el pasado domingo 10 a Mega tras las vacaciones estivales con la pilas cargadas de cara a la temporada 2025/2026. El magacín deportivo de las noches de domingo a jueves tiene en sus filas a grandes tertulianos dentro de su plantilla, que se han sincerado y han revelado que equipo levantará el título de LaLiga, Copa del Rey, Champions esta temporada, además del equipo revelación y decepción del curso 25/26 sumado al vencedor del balón de oro. De las 16 predicciones, el Barça lidera como el más equipo más bendecido de todos y Josep Pedrerol no se ha quedado atrás, pronosticando que el club azulgrana levantará la sexta Copa de Europa a finales de mayo en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

Sin titubeos, Josep Pedrerol encaminaba sus pronósticos a favor del conjunto de Chamartín, eligiendo al Real Madrid como ganador de LaLiga 2025-26, aunque el premio gordo, la tan ansiada orejona, caería según el maestro de ceremonias de Atresmedia del lado culé. La Copa del Rey la ganaría el Athletic Club y el balón de oro se lo adjudicaría un jugador con pasado azulgrana, Ousmane Dembélé. En cuanto a equipo revelación y equipo decepción, el RCD Espanyol sería la gran sorpresa del curso 25-26 mientras que su rival en la primera jornada en la competición doméstica, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, decepcionará y seguirá a la estela de Madrid y Barça una temporada más.