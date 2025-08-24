Declaraciones
Josep Pedrerol tiene claro que este año el Barcelona ganará la Champions League
El maestro de ceremonias de 'El Chiringuito de Jugones', al igual que sus colaboradores, ha realizado los pronósticos para la temporada 2025-2026
'El Chiringuito de Jugones' regresaba el pasado domingo 10 a Mega tras las vacaciones estivales con la pilas cargadas de cara a la temporada 2025/2026. El magacín deportivo de las noches de domingo a jueves tiene en sus filas a grandes tertulianos dentro de su plantilla, que se han sincerado y han revelado que equipo levantará el título de LaLiga, Copa del Rey, Champions esta temporada, además del equipo revelación y decepción del curso 25/26 sumado al vencedor del balón de oro. De las 16 predicciones, el Barça lidera como el más equipo más bendecido de todos y Josep Pedrerol no se ha quedado atrás, pronosticando que el club azulgrana levantará la sexta Copa de Europa a finales de mayo en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).
Sin titubeos, Josep Pedrerol encaminaba sus pronósticos a favor del conjunto de Chamartín, eligiendo al Real Madrid como ganador de LaLiga 2025-26, aunque el premio gordo, la tan ansiada orejona, caería según el maestro de ceremonias de Atresmedia del lado culé. La Copa del Rey la ganaría el Athletic Club y el balón de oro se lo adjudicaría un jugador con pasado azulgrana, Ousmane Dembélé. En cuanto a equipo revelación y equipo decepción, el RCD Espanyol sería la gran sorpresa del curso 25-26 mientras que su rival en la primera jornada en la competición doméstica, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, decepcionará y seguirá a la estela de Madrid y Barça una temporada más.
