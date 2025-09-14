Para Jota Jordi, Rafa Nadal no es el mejor deportista de la historia de España

Españaes país de grandes deportistas y el palmarés es prueba de ello. Elegir al número 1 es complejo debido a que cada deporte tiene sus particularidades, pero hay un nombre que destaca por encima del resto como es el de Rafael Nadal Parera, amo y señor de la tierra batida y máximo exponente de nuestro tenis en todo el mundo. Para los tertulianos de 'El Chiringuito de jugones', el magacín nocturno de deportes líder de la televisión española que comanda Josep Pedrerol de lunes a jueves, el tenista balear también es el mejor deportista de nuestra historia salvo para Jota Jordi, quien ha elegido a tres deportistas catalanes entre los tres mejores de nuestro país.

En concreto son Xavi Hernández, Pau Gasol y Marc Márquez, aunque no los coloca. Para Juanma Rodríguez, en tercera posición está Severiano Ballesteros y su influencia en un deporte extraño entonces como era el Golf, segundo Pau Gasol y arriba en el ranking Rafael Nadal. Alfredo Duro también corona al de Manacor y completa el podio con Miguel Indurain y Ángel Nieto. Para José Damián la tercera posición es para Fernando Alonso, coincidiendo con Duro en los dos primeros. Por último, en este reel del programa aparece Javier Balboa, que elige a Márquez en tercera posición, Gasol segundo y primero, como era de esperar, don Rafael Nadal.