Juan del Val cuestiona la decisión de RTVE de abandonar Eurovisión tras la polémica con Israel

La decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión 2026 sigue generando debate público, y este sábado fue el turno de Juan del Val, que analizó la cuestión en ‘La Roca’. El escritor y tertuliano, conocido por no morderse la lengua, admitió que no tiene una postura cerrada, pero sí muchas dudas sobre el acierto de la medida.

El programa que presenta Nuria Roca abrió el debate preguntándose si esta retirada es coherente y qué efectos reales puede tener. La presentadora planteó las dudas iniciales: “¿Qué soluciona? ¿Esto calma nuestras conciencias más de lo que importa de verdad?”, en referencia a la situación en Gaza y al lugar que ocupa Eurovisión en el debate internacional.

Del Val fue el primero en intervenir y reconoció su incertidumbre: “No la tengo nada clara”, dijo. Recordó que en su momento le parecieron necesarias acciones como las protestas en la Vuelta Ciclista a España o el propio anuncio del boicot, pero ahora, con un acuerdo de paz firmado, no está seguro de que sea el momento adecuado para abandonar el certamen: “Si sirve como medida de presión, bien está, pero ya no sé si vale la pena”.

El tertuliano también puso sobre la mesa la coherencia del gesto: “¿Eurovisión sí y el Mundial de Fútbol no? ¿Tampoco el de Atletismo? Israel no se ha clasificado para el Mundial, pero ha jugado competiciones, y España también. ¿Hasta qué punto nos ponemos estupendos?”, cuestionó, señalando que la vara de medir no parece uniforme entre ámbitos culturales y deportivos.

Marta García Aller coincidió parcialmente con él y recordó que la decisión no corresponde al Gobierno, sino a las televisiones públicas que integran la UER. Sin embargo, destacó que en el caso español no puede desligarse la retirada de la labor del Ejecutivo para visibilizar las violaciones de derechos humanos en Gaza: “Fue de los primeros en alzar la voz sobre lo que estaba ocurriendo”, afirmó.

Aun así, García Aller también admitió dudas sobre la eficacia del boicot: “Son símbolos que visibilizan la frustración de no poder parar el horror. Pero para que tengan fuerza deben arrastrar a los demás, y España ha fracasado en esto: solo cuatro países se han retirado”. Además de España, se han apartado Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.