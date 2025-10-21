Judit, expulsada de 'OT 2025' con un ajustado 49,7% frente al 50,3% de Lucía Casani en la Gala 5

La Gala 5 de 'OT 2025' dejó una de las expulsiones más ajustadas del concurso. Judit dijo adiós a 'Operación triunfo' con un 49,7% frente al 50,3% de Lucía Casani, que volvió a ser nominada por el jurado una semana más y se jugará el próximo lunes contra Max su permanencia en el concurso. En cuanto al favorito de la semana, mi paisano y tocayoJavier Crespo Crespillo consiguió esta distinción tras conseguir el 22% del apoyo del público de 'OT 2025', cruzando la pasarela además de sumar a su cuenta personal 3.000 € cortesía por el banco ING Direct.

Su compañera en la noche de ayer, Claudia Arenas, no corrió la misma suerte que Crespo, siendo cuestionada por Guille Milkyway durante la valoración del jurado, aunque la joven alicantina de 19 años fue salvada por sus compañeros. En cuanto a la salvación del claustro, los profesores no dudaron y salvaron de la quema a la primera favorita de esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Amazon Prime Video, Cristina.

Una noche muy emocionante, marcada también por el aplaudido discurso en redes de Chenoa debido a la última tragedia vivida en un colegio de Sevilla, que ha terminado con un suicido de una menor de edad de tan solo 15 años. "Hay que crear espacios seguros en las escuelas para que los niños y las niñas se puedan relacionar sin ningún tipo de discriminación" espetaba la maestra de ceremonias del certamen musical más comentado de nuestro país durante el ecuador de la Gala 5.

Así fue la Gala 5 de 'OT 2025'

La quinta gala de 'OT 2025' arrancó por todo lo alto con una actuación grupal junto a Leire Martínez interpretando 'Mi nombre', en un claro gesto de apoyo a la cantante tras el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y su próxima gira. La emoción continuó con el enfrentamiento entre Judit y Lucía Casani, las dos nominadas de la semana, antes de dar paso a los nuevos duetos y a la actuación en solitario de Teyou, que disfrutó de ese privilegio por ser la favorita anterior. La tensión llegó al máximo cuando el público decidió por un margen mínimo: Lucía se salvó con un 50,3% de los votos frente al 49,7% de Judit, que se convirtió en la quinta expulsada del concurso.

Tras la despedida de Judit, Miriam Rodríguez irrumpió en el plató para anunciar el nuevo favorito del público, que en esta ocasión fue Crespo, con un 22% de los votos, evitando así una nominación que el jurado ya tenía en mente. En una noche de decisiones ajustadas, los jueces (Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo) señalaron a Lucía Casani, Cristina, Claudia Arenas y Max como los nominados de la semana. El claustro de profesores optó por salvar a Cristina, y los compañeros, con cinco votos, eligieron a Claudia Arenas. Así, Lucía y Max se convirtieron en los nuevos nominados que se jugarán su permanencia en la academia en la gala 6 de 'OT 2025'.