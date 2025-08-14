'Juego de pelotas' desvela los famosos que podrían acabar mojados: de Melody a El Monaguillo

Con la próxima temporada televisiva a la vuelta de la esquina, Atresmedia continúa con la promoción de su nuevo concurso presentado por Juanra Bonet, quien cambiará el monasterio de Piedra de 'Traitors España' por la piscina de 'Juego de Pelotas', que promete mojar a sus concursantes.

En los nuevos vídeos promocionales del programa, que se grabó hace tiempo, aparecen rostros conocidos como los cómicos David Fernández, Susi Caramelo, El Monaguillo o Agustín Jiménez. A ellos se les unen cantantes como Melody, Carlos Baute y Angy Fernández, que también tienen cabida en la adaptación del éxito internacional 'The Quiz with Balls'.

"En este concurso las pelotas son malvadas, si puedes evítalas", advierte el presentador del programa, que se estrena muy pronto en Antena 3, mientras se le acerca de forma peligrosa una de ellas.

La tensión y las pelotas serán las mayores protagonistas en este juego en el que dos equipos se enfrentan y corren el riesgo de acabar mojados. Los concursantes tendrán que situarse delante de unas pelotas gigantes esperando que la respuesta que hayan elegido sea la correcta. Si fallan, una enorme bola los arroja sin piedad desde la plataforma en la que están colocados a la piscina que tienen bajo sus pies.

Asimismo, cuantos más jugadores pierde cada equipo, más difíciles se vuelven las preguntas. Pero cuanto más duran, más dinero acumulan, hasta que un equipo llega a la ronda final para jugar por el gran premio de 100.00 euros.